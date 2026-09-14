معرض أبوظبي الدولي للكتاب يحتفي بإرث موسى الحالول

سلط معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ35 الضوء على الإرث المعرفي والأدبي للمترجم والأكاديمي السوري الراحل الدكتور موسى الحالول، الذي أسهم في إثراء المكتبة العربية بعشرات المؤلفات والترجمات، من بينها نحو 20 عملاً قدمها لمشروع "كلمة" للترجمة، فيما تستعد ثلاثة أعمال أخرى من ترجماته للصدور.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها مشروع "كلمة"، التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مبادرة "8 مساءً"، بعنوان "كلمة تودّع أحد روادها: تجربة مترجم ممتد الأثر"، بمشاركة الكاتب إسلام أبو شكير، والمترجم طارق راشد، ومهند موسى الحالول نجل الراحل.

وأكد المشاركون أن موسى الحالول، الذي رحل عن عمر ناهز 61 عاماً، ترك تجربة ثرية امتدت بين الأدب والفكر والتاريخ، وجسّد نموذجاً للمترجم الذي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والدقة اللغوية والحس الأدبي.

وقال مهند الحالول إن تجربة والده مع مشروع "كلمة" مثّلت إحدى أبرز محطات مسيرته، مشيراً إلى أنه أنجز للمشروع نحو 20 عملاً مترجماً، وكان يثمّن باستمرار دور دولة الإمارات في دعم حركة الترجمة وإتاحة النتاج الفكري والأدبي العالمي أمام القارئ العربي.

من جانبه، قال الكاتب إسلام أبو شكير إن تجربته في تحرير ومراجعة أحد أعمال الحالول كشفت عن مترجم يمتلك غزارة معرفية وبصمة أدبية واضحة، لافتاً إلى أن إبداعه لم يقتصر على الترجمة، بل امتد إلى الكتابة القصصية التي اتسمت بهوية سردية خاصة وحس ساخر لافت.

ووصف المترجم طارق راشد الراحل بأنه "مترجم موسوعي"، جمع بين حبه للغة العربية وتخصصه في الأدب المقارن، مشيراً إلى أن مسيرته ضمت نحو 65 عملاً بين ترجمة وتأليف، وشملت مجالات ثقافية وأدبية وفكرية متعددة.

وأشار إلى أن من أبرز ترجمات الحالول السيرة الموسوعية لشارل ديغول للمؤرخ جوليان جاكسون، إلى جانب عدد من الأعمال الأدبية، من بينها ترجمات للكاتب الأمريكي إرنست همنغواي.

وتواصل تجربة الراحل حضورها من خلال ثلاثة أعمال تنتظر الإصدار هي: "المكتبات: تاريخ عالمي"، و"نشأة النظرية الإسلامية السياسية وتطورها: العقلانية السياسية من ابن المقفع إلى ابن خلدون"، و"مقدمة كيمبريدج في الواقعية الأدبية الأمريكية"، لتضيف فصولاً جديدة إلى إرثه في حركة الترجمة العربية.





