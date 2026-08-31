"دبي للثقافة" تجمع أكثر من 150 مبدعا في "أيام الصناع"





تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة”، يومي 19 و20 سبتمبر المقبل، فعالية “أيام الصناع” في منطقة كونكريت بالسركال أفينيو، بمشاركة أكثر من 150 فنانا ومصمما ورائد أعمال وصانعا وحرفيا، بهدف دعم منظومة التصنيع الإبداعي وتعزيز فرص الإنتاج المحلي في الإمارة.

تتضمن الفعالية أكثر من 13 ورشة عمل وجلسة حوارية ونقاشية، تسلط الضوء على أحدث اتجاهات التصنيع الإبداعي والإنتاج المستدام، وتتيح للمشاركين التعرف إلى قدرات قطاع التصنيع المحلي وبناء شراكات مع المصنعين والموردين في الدولة.

وتشهد الفعالية إقامة ركن “اصنع في الإمارات” للتعريف بالفرص التي توفرها منظومة الصناعات الوطنية، إلى جانب إطلاق مبادرة “تواصل الصناع” التي تجمع المواهب ورواد الأعمال والمصنعين من خلال جلسات إرشادية متخصصة.

وتشمل الفعالية جولات ميدانية إلى عدد من المنشآت في منطقة القوز الإبداعية، للتعرف إلى تجارب الصناع ومشاريعهم ومنتجاتهم وابتكاراتهم.

وقالت خلود خوري مدير إدارة التصميم في “دبي للثقافة”، إن “أيام الصناع” تفتح آفاقا جديدة أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتساعدهم على تطوير منتجاتهم وتوسيع حضورهم في الأسواق، مؤكدة حرص الهيئة على تعزيز ثقافة الإنتاج المحلي وترسيخ مكانة دبي حاضنة للإبداع ومركزا عالميا للاقتصاد الإبداعي