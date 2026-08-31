إقبال جماهيري كبير على مهرجان "طريقكم لاكتشاف أبوظبي" في موسكو

استقطب مهرجان "طريقكم لاكتشاف أبوظبي" الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في العاصمة الروسية موسكو 580,471 زائراً خلال خمسة أيام.

قدم المهرجان للجمهور الروسي والسياح الدوليين تجارب ثقافية وتراثية وتفاعلية عرّفت بمقومات أبوظبي السياحية والثقافية وموروثها الإماراتي الأصيل.

وشكل المهرجان - الذى نظم في ساحة "مانيجنايا" - منصة للتواصل المباشر مع الجمهور، من خلال برنامج جمع بين عروض الفنون الشعبية، والحرف التقليدية، وتجارب الضيافة الإماراتية، والتقنيات التفاعلية التي قدمت صورة متكاملة عن أبوظبي بوصفها وجهة سياحية وثقافية.

عكس الحضور الذي شهده المهرجان اتساع نطاق التفاعل مع الفعالية في موسكو وأسهم في تعزيز التعريف بأبوظبي ومقوماتها السياحية والثقافية، وإتاحة فرصة للجمهور للتعرف عن قرب على جوانب من الهوية الإماراتية وتراثها.

تضمن برنامج المهرجان عروض "العيالة" و"الحربية"، إلى جانب "بيت الحرفيين" الذي استعرض عدداً من الحرف اليدوية التقليدية، و"بيت القهوة" الذي قدم للزوار جانباً من تقاليد الضيافة الإماراتية، فضلاً عن استعراض جوانب من التراث البحري للدولة.

وأتاحت التجربة التفاعلية بتقنية 360 درجة للزوار خوض رحلة غامرة للتعرف على عدد من أبرز المعالم السياحية والثقافية والبيئات الطبيعية في أبوظبي، فيما قدمت الفعاليات الحية نماذج من الفنون والحرف المرتبطة بالموروث الإماراتي.

وأسهم المهرجان في تعزيز التواصل الثقافي بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، من خلال تقديم تجارب مباشرة أتاحت للجمهور الروسي التعرف على الثقافة الإماراتية وتراثها وتقاليدها، إلى جانب تسليط الضوء على التنوع الذي تتميز به أبوظبي باعتبارها وجهة سياحية وثقافية.

تأتي إقامة المهرجان في موسكو ضمن جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتعزيز حضور الإمارة في الأسواق الدولية، والوصول إلى الجمهور بصورة مباشرة، والتعريف بمقوماتها السياحية والثقافية من خلال تجارب تجمع بين الأصالة والابتكار.



