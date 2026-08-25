مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

تعد مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزبكستان، واحدة من أهم مدن آسيا الوسطى وأكثرها ارتباطًا بتاريخ الحضارات والثقافات التي نشأت وتطورت في المنطقة. فقد كانت المدينة، وما حولها من أقاليم ما وراء النهر، ملتقى للطرق التجارية والعلمية والثقافية، كما ارتبط تاريخها بمراحل متعددة من الحضارات القديمة، وبانتشار الإسلام، وبالنهضة العلمية التي شهدتها المنطقة في العصور الوسطى.
وفي هذا السياق برز في طشقند في السنوات الأخيرة مشروع ثقافي كبير يتمثل في مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، الذي يضم متحفًا ومرافق علمية وثقافية تهدف إلى عرض تاريخ الحضارة الإسلامية وإسهامات علماء المنطقة في العلوم والفكر والثقافة. وقد افتُتح المركز رسميًا في مارس 2026، بعد سنوات من الإنشاء والتجهيز.
ويمثل هذا المركز إضافة مهمة إلى المشهد الثقافي في أوزبكستان؛ لأنه لا يقتصر على عرض القطع التاريخية في قاعات تقليدية، وإنما يسعى إلى تقديم الحضارة الإسلامية بوصفها تجربة إنسانية وعلمية وثقافية واسعة، شاركت فيها شعوب ومناطق متعددة، وكان لعلماء آسيا الوسطى دور بارز في تطورها. كما يقع المركز في محيط مجمع حضرة الإمام التاريخي في طشقند، وهو موقع يمنحه أهمية دينية وتاريخية وسياحية كبيرة.
أهمية حضارية
لا يمكن فهم أهمية متحف الحضارة في طشقند دون التعرف إلى المكان الذي يحتضنه. فقد كانت طشقند على مدى قرون مركزاً مهماً للتجارة والمعرفة والثقافة في آسيا الوسطى. وتشير المصادر السياحية الرسمية إلى أن تاريخ المدينة يمتد لأكثر من 2200 عام، وأنها كانت تقع على مفترق طرق مهم من طرق الحرير، الأمر الذي جعلها نقطة التقاء بين الشعوب والتقاليد والأفكار القادمة من مناطق مختلفة.
وقد ساهم موقع طشقند الجغرافي في جعلها جزءًا من شبكة واسعة من المدن التاريخية التي ارتبطت بالتجارة والعلوم، مثل سمرقند وبخارى وخوارزم وبلخ ومرو. ولم تكن طرق الحرير مجرد طرق لنقل البضائع، بل كانت أيضًا قنوات لانتقال اللغات والأديان والمعارف العلمية والفنون والتقنيات. ومن هنا فإن دراسة تاريخ طشقند تعني دراسة جانب مهم من تاريخ التفاعل الحضاري في آسيا الوسطى.
ويقع مركز الحضارة الإسلامية في منطقة حضرة الإمام، وهي منطقة ذات قيمة دينية وثقافية كبيرة. ويمنح وجود المركز في هذا الموقع للزائر فرصة الجمع بين التعرف إلى التراث الإسلامي وزيارة عدد من المعالم التاريخية والدينية المحيطة به. كما يعكس اختيار الموقع رغبة في جعل المركز جزءًا من النسيج الحضاري للعاصمة الأوزبكية وليس مجرد مبنى ثقافي منفصل.
النشأة والأهداف
أُطلقت مبادرة إنشاء مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان عام 2017، بهدف تأسيس مؤسسة علمية وثقافية متخصصة في دراسة وعرض التراث الإسلامي والحضاري للمنطقة. وبعد سنوات من العمل، أصبح المركز مؤسسة متكاملة تضم متحفًا وقاعات للعرض ومكتبة ومختبرات لترميم المخطوطات ورقمنتها، إضافة إلى مرافق بحثية وتعليمية.
وتتمثل إحدى أهم أفكار المركز في الربط بين الماضي والحاضر. فالمؤسسة تقدم نفسها بوصفها جسرًا بين العصر الذهبي للعلوم والثقافة في المنطقة وبين أوزبكستان المعاصرة. وهذا يعني أن الهدف لا يتمثل فقط في الحفاظ على القطع القديمة، بل في إظهار كيفية تأثير التراث العلمي والفكري السابق في الثقافة الحديثة، وتشجيع الأجيال الجديدة على دراسة تاريخها والاستفادة منه.
ومن أهداف المركز كذلك التعريف بإسهامات علماء ما وراء النهر في مجالات متعددة، ومنها الرياضيات والفلك والطب والفلسفة والعلوم الدينية. وقد خرج من هذه المنطقة عدد كبير من العلماء والمفكرين الذين تركوا آثارًا مهمة في تاريخ المعرفة الإنسانية، وأصبح بعضهم معروفًا على نطاق واسع في العالم الإسلامي وخارجه.
محتويات المتحف والمعارض
يتميز متحف الحضارة في طشقند بتنوع موضوعاته؛ إذ لا يقدم التاريخ في صورة حقبة واحدة أو شخصية واحدة، وإنما يحاول تتبع مراحل طويلة من تاريخ المنطقة. وتشمل المعارض الدائمة مراحل تبدأ من الحضارات التي سبقت الإسلام، ثم تتناول تطور الحضارة الإسلامية، وصولًا إلى مراحل لاحقة من تاريخ أوزبكستان والمنطقة.
ويمنح هذا التسلسل الزمني الزائر تصورًا عن كيفية تراكم الحضارات فوق بعضها بعضًا. فآسيا الوسطى لم تكن منطقة منعزلة، بل كانت مجالًا للتفاعل بين حضارات مختلفة. وقد شهدت المنطقة حضارات قديمة متعددة قبل ظهور الإسلام، ثم أصبحت لاحقًا جزءًا مهمًا من العالم الإسلامي، وبرزت فيها مراكز علمية وثقافية كبيرة.
ومن العناصر المهمة في المركز وجود قاعة القرآن الكريم، التي تعرض نسخة المصحف المنسوبة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان. وتُعد هذه المخطوطة من أهم العناصر التي تجذب اهتمام الزوار والباحثين، نظرًا إلى قيمتها الدينية والتاريخية. كما يخصص المركز مساحة لإبراز التراث المخطوط، وهو عنصر أساسي في دراسة تاريخ الحضارة الإسلامية؛ لأن الكتب والمخطوطات كانت الوسيلة الرئيسية لحفظ العلوم ونقلها بين الأجيال.
علماء آسيا الوسطى وإسهاماتهم
من أبرز الجوانب التي يسعى متحف الحضارة إلى إبرازها الدور الذي قام به علماء المنطقة في تطور المعرفة الإنسانية. فقد شهدت آسيا الوسطى خلال فترات مختلفة ازدهارًا علميًا وفكريًا كبيرًا، وبرز فيها علماء تركوا تأثيرًا تجاوز حدود مناطقهم.
ومن الشخصيات التي ترتبط بتاريخ المنطقة العالم محمد بن موسى الخوارزمي، الذي ارتبط اسمه بتطور علم الجبر والرياضيات. كما يُعد مفهوم الخوارزميات في علوم الحاسوب الحديثة مرتبطًا بصورة تاريخية باسمه. وهناك أيضًا أبو الريحان البيروني، الذي قدم إسهامات مهمة في الفلك والجغرافيا والرياضيات ودراسة الثقافات، وأبو علي ابن سينا، الذي كان له تأثير بالغ في تاريخ الطب والفلسفة.
كما ارتبطت المنطقة بعلماء الفلك والرياضيات في العصر التيموري، ومن أشهرهم أولوغ بيك، الذي جعل من سمرقند مركزًا مهمًا لدراسة الفلك. وتوضح هذه الأمثلة أن الحضارة الإسلامية في آسيا الوسطى لم تكن مجرد مرحلة دينية، بل كانت أيضًا فترة نشاط علمي واسع شمل علومًا متعددة.
ويكتسب عرض هذه الشخصيات داخل مؤسسة ثقافية حديثة أهمية خاصة بالنسبة للطلاب والزوار؛ لأنه يساعد على تغيير الصورة النمطية التي تختزل الحضارة الإسلامية في العمارة أو الفنون الدينية فقط، ويبرز في المقابل إسهاماتها في العلوم والمعرفة.
المخطوطات والحفاظ على التراث
وتحتل المخطوطات مكانة أساسية في المركز؛ لأنها تمثل مصادر أصلية لدراسة التاريخ والفكر والعلوم. وتشمل مهمة المركز إنشاء مختبرات متخصصة في ترميم المخطوطات ورقمنتها، وهو جانب بالغ الأهمية في حماية التراث من التلف وضمان استمرار إمكانية الوصول إليه.
وتعد الرقمنة من أهم الوسائل الحديثة المستخدمة في حفظ التراث. فالمخطوطات القديمة معرضة للتلف نتيجة الرطوبة والحرارة وكثرة التداول والعوامل الطبيعية الأخرى، ولذلك فإن تصويرها وحفظ نسخ رقمية منها يساهم في حماية محتواها العلمي والثقافي.
ولا تقتصر أهمية هذه العملية على الباحثين المحليين، بل يمكن أن تساعد الباحثين من مختلف دول العالم على دراسة النصوص والمصادر دون الحاجة إلى التعامل المتكرر مع النسخ الأصلية. ومن خلال الجمع بين الترميم والرقمنة والبحث العلمي، يمكن للمركز أن يتحول إلى مؤسسة مهمة لدراسة التراث المكتوب في آسيا الوسطى.
التقنيات الحديثة
من الجوانب اللافتة في المركز استخدام التقنيات الحديثة لتقديم التاريخ بطريقة تفاعلية. فالمؤسسة لا تعتمد فقط على اللوحات والقطع الأثرية، بل تستخدم شاشات وتقنيات رقمية تساعد الزائر على التفاعل مع المعلومات التاريخية. وتشير المعلومات الرسمية للمركز إلى وجود قاعات تستخدم شاشات تفاعلية ومنصات رقمية لعرض صور ومعلومات عن العلماء والمفكرين.
وتكتسب هذه التقنيات أهمية خاصة في المتاحف الحديثة؛ لأن الزائر المعاصر، وخاصة فئة الشباب، أصبح معتادًا على استخدام الوسائط الرقمية. وعندما يتم دمج هذه التقنيات مع القطع التاريخية الأصلية، يصبح التعلم أكثر تفاعلًا وأسهل في الفهم.
كما تساعد الوسائط الرقمية على تقديم الأحداث التاريخية من أكثر من زاوية، وإظهار الخرائط والتسلسل الزمني والروابط بين الشخصيات والمراكز العلمية المختلفة. وبهذه الطريقة يتحول المتحف من مكان لمشاهدة الآثار إلى مساحة للتعلم والتفاعل.
العمارة والهوية الثقافية
ولا تقتصر أهمية المركز على محتوياته الداخلية، بل إن مبناه نفسه يمثل جزءًا من التجربة الثقافية. فقد صُمم المشروع ليكون مؤسسة بارزة في طشقند، وليعكس أهمية الحضارة الإسلامية في التاريخ الثقافي لأوزبكستان.
وتتجلى العلاقة بين العمارة والهوية في كثير من المؤسسات الثقافية في العالم الإسلامي؛ إذ غالبًا ما تستخدم العناصر المعمارية والزخرفية للتعبير عن التاريخ المحلي. وفي حالة مركز الحضارة الإسلامية، يرتبط المبنى بمشروع أوسع يهدف إلى جعل التراث مصدرًا للحوار والتعليم وليس مجرد رمز للماضي.
وهذا الجانب مهم بالنسبة للسياحة الثقافية، لأن الزائر لا يتعامل مع المتحف بوصفه مجموعة من القاعات فحسب، وإنما يعيش تجربة تبدأ من موقعه، ثم المبنى، ثم المعارض، ثم المواد التعليمية والتفاعلية.
القيمة التعليمية والثقافية
ويمكن أن يؤدي متحف الحضارة دوراً مهماً في المجال التعليمي. فالمدارس والجامعات تستطيع الاستفادة منه في تعليم تاريخ آسيا الوسطى والحضارة الإسلامية بصورة عملية. فبدلًا من الاعتماد على الكتب وحدها، يمكن للطلاب مشاهدة المخطوطات والقطع التاريخية والوسائط التفاعلية.
كما يمكن للمركز أن يكون منصة للباحثين من خلال مكتبته ومرافقه العلمية وبرامج دراسة المخطوطات والتراث. وتوضح أهداف المؤسسة أنها لا تعمل كمتحف فقط، بل كمركز للبحث العلمي والتعليم والحفاظ على التراث.
ومن الناحية الثقافية، يساعد المركز في تعزيز شعور المجتمع الأوزبكي بأهمية تاريخه. فأوزبكستان الحديثة تضم مواقع مرتبطة بحضارات قديمة وبالعصر الإسلامي وبالإمبراطوريات والسلطنات التي حكمت المنطقة. ويمنح جمع هذه العناصر في مؤسسة واحدة فرصة لرؤية التاريخ بوصفه سلسلة متصلة من التحولات.
الحوار بين الحضارات
من أهم الرسائل التي يحملها المشروع فكرة الحوار الحضاري. فقد كانت آسيا الوسطى تاريخيًا منطقة تواصل بين الشرق والغرب، وبين شعوب ومعتقدات مختلفة. ولذلك فإن عرض تاريخها بطريقة منفتحة يمكن أن يساهم في توضيح أن الحضارات تتطور من خلال التفاعل وتبادل المعرفة.
ويظهر هذا المعنى أيضًا في اهتمام المركز بالعلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضيات إلى جانب العلوم الدينية. فالحضارة الإسلامية في تاريخها الواسع كانت فضاءً التقت فيه علوم متعددة، وشارك في بنائها علماء من مناطق وشعوب مختلفة.
ومن هنا يمكن أن يكون المتحف مكانًا للحوار بين الزوار من أوزبكستان ومن الدول الإسلامية ومن بقية العالم. فالتراث المشترك لا ينبغي أن يكون وسيلة للانغلاق، بل يمكن أن يصبح أساسًا للتفاهم بين الثقافات.
القيمة السياحية للمتحف
يمثل المركز إضافة مهمة إلى المعالم السياحية في طشقند. فالمدينة تضم عددًا من المتاحف والمؤسسات التاريخية الأخرى، ومن بينها متحف الدولة لتاريخ أوزبكستان، الذي تأسس عام 1876 ويضم مجموعات كبيرة من الآثار والعملات والمواد الإثنوغرافية والتاريخية.
كما يوجد متحف تاريخ التيموريين، الذي افتُتح عام 1996 ويضم أكثر من 3000 قطعة مرتبطة بتاريخ الدولة التيمورية وعصر الأمير تيمور.
وبذلك يمكن للسائح أن يخصص جولة ثقافية متكاملة في طشقند تشمل المتاحف والمؤسسات التاريخية والمعالم الدينية والمعمارية. ويضيف مركز الحضارة الإسلامية بُعدًا جديدًا لهذه التجربة، لأنه يركز على تاريخ الحضارة الإسلامية وإسهامات علماء المنطقة، في حين تقدم المؤسسات الأخرى جوانب مختلفة من التاريخ الأوزبكي.
وتشير المعلومات الرسمية الحالية إلى أن المركز مفتوح للزوار يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، كما توجد معلومات للزوار وخدمة حجز التذاكر على الموقع الرسمي للمركز.
تعزيز الدور الثقافي
يأتي إنشاء مركز الحضارة الإسلامية في مرحلة تحاول فيها أوزبكستان تعزيز حضورها الثقافي والسياحي على المستوى الدولي. وتمتلك البلاد تراثًا تاريخيًا ضخمًا، إلا أن التحدي يتمثل في تقديم هذا التراث بصورة حديثة ومفهومة للزوار المحليين والأجانب.
ويستطيع المتحف أن يؤدي دورًا في هذا المجال من خلال الجمع بين البحث العلمي والعرض المتحفي والسياحة والتعليم. كما أن استخدام اللغات والتقنيات الرقمية يمكن أن يجعل المحتوى أكثر سهولة أمام الجمهور الدولي.
ومن الناحية الثقافية، يساعد المركز على إبراز أن تاريخ أوزبكستان ليس منفصلًا عن التاريخ العالمي، بل كان جزءًا من حركة واسعة لتبادل العلوم والأفكار. وهذا أمر مهم في تعريف الأجيال الجديدة بتراث بلادها، وفي الوقت نفسه تقديم هذا التراث إلى العالم بصورة أكثر شمولاً.
ويمكن القول إن مركز الحضارة الإسلامية في طشقند يمثل مشروعاً ثقافياً واسع الطموح، لأنه يجمع بين المتحف والمؤسسة البحثية والمكتبة ومرافق ترميم المخطوطات والتعليم. وهذه الطبيعة المتعددة الوظائف تمنحه أهمية تتجاوز فكرة المتحف التقليدي.
ومن أبرز نقاط القوة في المشروع موقعه في منطقة حضرة الإمام، واهتمامه بالمخطوطات، وتركيزه على إسهامات علماء آسيا الوسطى، واستخدامه التقنيات الرقمية. كما أن افتتاحه في عام 2026 يجعله من أحدث المؤسسات الثقافية الكبرى في طشقند، ويمنحه فرصة لتقديم تجربة متحفية تعتمد على الوسائل الحديثة.
وفي المقابل، فإن نجاح المشروع على المدى الطويل سيعتمد على قدرته على الاستمرار في تطوير معارضه وبرامجه البحثية والتعليمية، وجذب الباحثين والزوار، وإقامة علاقات تعاون دولية، وتحويل مجموعاته ومخطوطاته إلى مصادر متاحة للبحث العلمي. كما سيكون من المهم الحفاظ على التوازن بين تقديم رؤية وطنية للتراث وبين إبراز الطبيعة المتنوعة والمتعددة الثقافات للحضارة الإسلامية.
أحد أبرز المشاريع
وفي الختام، يمثل متحف الحضارة ضمن مركز الحضارة الإسلامية في طشقند أحد أبرز المشاريع الثقافية الحديثة في أوزبكستان، ويعكس اهتمام البلاد بالحفاظ على تراثها التاريخي والعلمي وتقديمه للأجيال الجديدة وللزوار من مختلف أنحاء العالم. وتنبع أهميته من موقعه في مدينة ذات تاريخ عريق، ومن ارتباطه بمنطقة حضرة الإمام، ومن تنوع محتوياته التي تتناول الحضارات السابقة للإسلام، وتاريخ الحضارة الإسلامية، وإسهامات علماء آسيا الوسطى، والمخطوطات والعلوم والفنون.
ولا تكمن قيمة المتحف في عدد القطع التي يعرضها فقط، وإنما في الطريقة التي يحاول بها تفسير التاريخ وربطه بالحاضر. فالحضارة ليست مجرد مبانٍ أو مخطوطات أو آثار محفوظة خلف الزجاج، وإنما هي تراكم للمعرفة والتجارب والأفكار التي تنتقل من جيل إلى آخر. ومن خلال الجمع بين القطع التاريخية والتقنيات الرقمية والمرافق البحثية والتعليمية، يسعى المركز إلى جعل هذا التراث حيًا وقابلًا للتفاعل.
كما يبرز المتحف الدور الذي لعبته آسيا الوسطى في تاريخ العلوم والحضارة الإنسانية، ويقدم صورة أوسع عن إسهامات علماء المنطقة في الرياضيات والفلك والطب والفلسفة وغيرها. ومن شأن هذا التركيز أن يعزز مكانة طشقند وأوزبكستان على خريطة السياحة الثقافية العالمية.
وفي النهاية، يمكن النظر إلى متحف الحضارة في طشقند باعتباره مشروعًا يجمع بين حفظ الماضي وصناعة المستقبل؛ فهو يحافظ على المخطوطات والآثار والذاكرة التاريخية، وفي الوقت نفسه يستخدم التكنولوجيا الحديثة والتعليم والبحث العلمي لإعادة تقديم هذا التراث بطريقة تناسب إنسان القرن الحادي والعشرين. ولهذا فإن زيارة المركز لا تمثل مجرد جولة في متحف، بل فرصة للتعرف إلى مسار طويل من التفاعل بين الحضارات والشعوب والأفكار، وفهم المكانة التي احتلتها أوزبكستان وآسيا الوسطى في التاريخ الثقافي والعلمي للعالم.