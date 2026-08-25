مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

تعد مدينة طشقند، عاصمة جمهورية أوزبكستان، واحدة من أهم مدن آسيا الوسطى ‏وأكثرها ارتباطًا بتاريخ الحضارات والثقافات التي نشأت وتطورت في المنطقة. فقد ‏كانت المدينة، وما حولها من أقاليم ما وراء النهر، ملتقى للطرق التجارية والعلمية ‏والثقافية، كما ارتبط تاريخها بمراحل متعددة من الحضارات القديمة، وبانتشار الإسلام، ‏وبالنهضة العلمية التي شهدتها المنطقة في العصور الوسطى.‏

وفي هذا السياق برز في طشقند في السنوات الأخيرة مشروع ثقافي كبير يتمثل في مركز ‏الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، الذي يضم متحفًا ومرافق علمية وثقافية تهدف إلى ‏عرض تاريخ الحضارة الإسلامية وإسهامات علماء المنطقة في العلوم والفكر والثقافة. ‏وقد افتُتح المركز رسميًا في مارس 2026، بعد سنوات من الإنشاء والتجهيز.‏

ويمثل هذا المركز إضافة مهمة إلى المشهد الثقافي في أوزبكستان؛ لأنه لا يقتصر على ‏عرض القطع التاريخية في قاعات تقليدية، وإنما يسعى إلى تقديم الحضارة الإسلامية ‏بوصفها تجربة إنسانية وعلمية وثقافية واسعة، شاركت فيها شعوب ومناطق متعددة، ‏وكان لعلماء آسيا الوسطى دور بارز في تطورها. كما يقع المركز في محيط مجمع ‏حضرة الإمام التاريخي في طشقند، وهو موقع يمنحه أهمية دينية وتاريخية وسياحية ‏كبيرة.‏

أهمية حضارية

لا يمكن فهم أهمية متحف الحضارة في طشقند دون التعرف إلى المكان الذي يحتضنه. ‏فقد كانت طشقند على مدى قرون مركزاً مهماً للتجارة والمعرفة والثقافة في آسيا ‏الوسطى. وتشير المصادر السياحية الرسمية إلى أن تاريخ المدينة يمتد لأكثر من 2200 ‏عام، وأنها كانت تقع على مفترق طرق مهم من طرق الحرير، الأمر الذي جعلها نقطة ‏التقاء بين الشعوب والتقاليد والأفكار القادمة من مناطق مختلفة.‏

وقد ساهم موقع طشقند الجغرافي في جعلها جزءًا من شبكة واسعة من المدن التاريخية ‏التي ارتبطت بالتجارة والعلوم، مثل سمرقند وبخارى وخوارزم وبلخ ومرو. ولم تكن ‏طرق الحرير مجرد طرق لنقل البضائع، بل كانت أيضًا قنوات لانتقال اللغات والأديان ‏والمعارف العلمية والفنون والتقنيات. ومن هنا فإن دراسة تاريخ طشقند تعني دراسة ‏جانب مهم من تاريخ التفاعل الحضاري في آسيا الوسطى.‏

ويقع مركز الحضارة الإسلامية في منطقة حضرة الإمام، وهي منطقة ذات قيمة دينية ‏وثقافية كبيرة. ويمنح وجود المركز في هذا الموقع للزائر فرصة الجمع بين التعرف إلى ‏التراث الإسلامي وزيارة عدد من المعالم التاريخية والدينية المحيطة به. كما يعكس اختيار ‏الموقع رغبة في جعل المركز جزءًا من النسيج الحضاري للعاصمة الأوزبكية وليس ‏مجرد مبنى ثقافي منفصل.‏

النشأة والأهداف

أُطلقت مبادرة إنشاء مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان عام 2017، بهدف تأسيس ‏مؤسسة علمية وثقافية متخصصة في دراسة وعرض التراث الإسلامي والحضاري ‏للمنطقة. وبعد سنوات من العمل، أصبح المركز مؤسسة متكاملة تضم متحفًا وقاعات ‏للعرض ومكتبة ومختبرات لترميم المخطوطات ورقمنتها، إضافة إلى مرافق بحثية ‏وتعليمية.‏

وتتمثل إحدى أهم أفكار المركز في الربط بين الماضي والحاضر. فالمؤسسة تقدم نفسها ‏بوصفها جسرًا بين العصر الذهبي للعلوم والثقافة في المنطقة وبين أوزبكستان المعاصرة. ‏وهذا يعني أن الهدف لا يتمثل فقط في الحفاظ على القطع القديمة، بل في إظهار كيفية ‏تأثير التراث العلمي والفكري السابق في الثقافة الحديثة، وتشجيع الأجيال الجديدة على ‏دراسة تاريخها والاستفادة منه.‏

ومن أهداف المركز كذلك التعريف بإسهامات علماء ما وراء النهر في مجالات متعددة، ‏ومنها الرياضيات والفلك والطب والفلسفة والعلوم الدينية. وقد خرج من هذه المنطقة عدد ‏كبير من العلماء والمفكرين الذين تركوا آثارًا مهمة في تاريخ المعرفة الإنسانية، وأصبح ‏بعضهم معروفًا على نطاق واسع في العالم الإسلامي وخارجه.‏

محتويات المتحف والمعارض

يتميز متحف الحضارة في طشقند بتنوع موضوعاته؛ إذ لا يقدم التاريخ في صورة حقبة ‏واحدة أو شخصية واحدة، وإنما يحاول تتبع مراحل طويلة من تاريخ المنطقة. وتشمل ‏المعارض الدائمة مراحل تبدأ من الحضارات التي سبقت الإسلام، ثم تتناول تطور ‏الحضارة الإسلامية، وصولًا إلى مراحل لاحقة من تاريخ أوزبكستان والمنطقة.‏

ويمنح هذا التسلسل الزمني الزائر تصورًا عن كيفية تراكم الحضارات فوق بعضها ‏بعضًا. فآسيا الوسطى لم تكن منطقة منعزلة، بل كانت مجالًا للتفاعل بين حضارات ‏مختلفة. وقد شهدت المنطقة حضارات قديمة متعددة قبل ظهور الإسلام، ثم أصبحت لاحقًا ‏جزءًا مهمًا من العالم الإسلامي، وبرزت فيها مراكز علمية وثقافية كبيرة.‏

ومن العناصر المهمة في المركز وجود قاعة القرآن الكريم، التي تعرض نسخة المصحف ‏المنسوبة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان. وتُعد هذه المخطوطة من أهم العناصر التي ‏تجذب اهتمام الزوار والباحثين، نظرًا إلى قيمتها الدينية والتاريخية. كما يخصص المركز ‏مساحة لإبراز التراث المخطوط، وهو عنصر أساسي في دراسة تاريخ الحضارة ‏الإسلامية؛ لأن الكتب والمخطوطات كانت الوسيلة الرئيسية لحفظ العلوم ونقلها بين ‏الأجيال.‏

علماء آسيا الوسطى وإسهاماتهم

من أبرز الجوانب التي يسعى متحف الحضارة إلى إبرازها الدور الذي قام به علماء ‏المنطقة في تطور المعرفة الإنسانية. فقد شهدت آسيا الوسطى خلال فترات مختلفة ‏ازدهارًا علميًا وفكريًا كبيرًا، وبرز فيها علماء تركوا تأثيرًا تجاوز حدود مناطقهم.‏

ومن الشخصيات التي ترتبط بتاريخ المنطقة العالم محمد بن موسى الخوارزمي، الذي ‏ارتبط اسمه بتطور علم الجبر والرياضيات. كما يُعد مفهوم الخوارزميات في علوم ‏الحاسوب الحديثة مرتبطًا بصورة تاريخية باسمه. وهناك أيضًا أبو الريحان البيروني، ‏الذي قدم إسهامات مهمة في الفلك والجغرافيا والرياضيات ودراسة الثقافات، وأبو علي ‏ابن سينا، الذي كان له تأثير بالغ في تاريخ الطب والفلسفة.‏

كما ارتبطت المنطقة بعلماء الفلك والرياضيات في العصر التيموري، ومن أشهرهم ‏أولوغ بيك، الذي جعل من سمرقند مركزًا مهمًا لدراسة الفلك. وتوضح هذه الأمثلة أن ‏الحضارة الإسلامية في آسيا الوسطى لم تكن مجرد مرحلة دينية، بل كانت أيضًا فترة ‏نشاط علمي واسع شمل علومًا متعددة.‏

ويكتسب عرض هذه الشخصيات داخل مؤسسة ثقافية حديثة أهمية خاصة بالنسبة للطلاب ‏والزوار؛ لأنه يساعد على تغيير الصورة النمطية التي تختزل الحضارة الإسلامية في ‏العمارة أو الفنون الدينية فقط، ويبرز في المقابل إسهاماتها في العلوم والمعرفة.‏

المخطوطات والحفاظ على التراث

وتحتل المخطوطات مكانة أساسية في المركز؛ لأنها تمثل مصادر أصلية لدراسة التاريخ ‏والفكر والعلوم. وتشمل مهمة المركز إنشاء مختبرات متخصصة في ترميم المخطوطات ‏ورقمنتها، وهو جانب بالغ الأهمية في حماية التراث من التلف وضمان استمرار إمكانية ‏الوصول إليه.‏

وتعد الرقمنة من أهم الوسائل الحديثة المستخدمة في حفظ التراث. فالمخطوطات القديمة ‏معرضة للتلف نتيجة الرطوبة والحرارة وكثرة التداول والعوامل الطبيعية الأخرى، ولذلك ‏فإن تصويرها وحفظ نسخ رقمية منها يساهم في حماية محتواها العلمي والثقافي.‏

ولا تقتصر أهمية هذه العملية على الباحثين المحليين، بل يمكن أن تساعد الباحثين من ‏مختلف دول العالم على دراسة النصوص والمصادر دون الحاجة إلى التعامل المتكرر مع ‏النسخ الأصلية. ومن خلال الجمع بين الترميم والرقمنة والبحث العلمي، يمكن للمركز أن ‏يتحول إلى مؤسسة مهمة لدراسة التراث المكتوب في آسيا الوسطى.‏

التقنيات الحديثة

من الجوانب اللافتة في المركز استخدام التقنيات الحديثة لتقديم التاريخ بطريقة تفاعلية. ‏فالمؤسسة لا تعتمد فقط على اللوحات والقطع الأثرية، بل تستخدم شاشات وتقنيات رقمية ‏تساعد الزائر على التفاعل مع المعلومات التاريخية. وتشير المعلومات الرسمية للمركز ‏إلى وجود قاعات تستخدم شاشات تفاعلية ومنصات رقمية لعرض صور ومعلومات عن ‏العلماء والمفكرين.‏

وتكتسب هذه التقنيات أهمية خاصة في المتاحف الحديثة؛ لأن الزائر المعاصر، وخاصة ‏فئة الشباب، أصبح معتادًا على استخدام الوسائط الرقمية. وعندما يتم دمج هذه التقنيات مع ‏القطع التاريخية الأصلية، يصبح التعلم أكثر تفاعلًا وأسهل في الفهم.‏

كما تساعد الوسائط الرقمية على تقديم الأحداث التاريخية من أكثر من زاوية، وإظهار ‏الخرائط والتسلسل الزمني والروابط بين الشخصيات والمراكز العلمية المختلفة. وبهذه ‏الطريقة يتحول المتحف من مكان لمشاهدة الآثار إلى مساحة للتعلم والتفاعل.‏

العمارة والهوية الثقافية

ولا تقتصر أهمية المركز على محتوياته الداخلية، بل إن مبناه نفسه يمثل جزءًا من ‏التجربة الثقافية. فقد صُمم المشروع ليكون مؤسسة بارزة في طشقند، وليعكس أهمية ‏الحضارة الإسلامية في التاريخ الثقافي لأوزبكستان.‏

وتتجلى العلاقة بين العمارة والهوية في كثير من المؤسسات الثقافية في العالم الإسلامي؛ ‏إذ غالبًا ما تستخدم العناصر المعمارية والزخرفية للتعبير عن التاريخ المحلي. وفي حالة ‏مركز الحضارة الإسلامية، يرتبط المبنى بمشروع أوسع يهدف إلى جعل التراث مصدرًا ‏للحوار والتعليم وليس مجرد رمز للماضي.‏

وهذا الجانب مهم بالنسبة للسياحة الثقافية، لأن الزائر لا يتعامل مع المتحف بوصفه ‏مجموعة من القاعات فحسب، وإنما يعيش تجربة تبدأ من موقعه، ثم المبنى، ثم ‏المعارض، ثم المواد التعليمية والتفاعلية.‏

القيمة التعليمية والثقافية

ويمكن أن يؤدي متحف الحضارة دوراً مهماً في المجال التعليمي. فالمدارس والجامعات ‏تستطيع الاستفادة منه في تعليم تاريخ آسيا الوسطى والحضارة الإسلامية بصورة عملية. ‏فبدلًا من الاعتماد على الكتب وحدها، يمكن للطلاب مشاهدة المخطوطات والقطع ‏التاريخية والوسائط التفاعلية.‏

كما يمكن للمركز أن يكون منصة للباحثين من خلال مكتبته ومرافقه العلمية وبرامج ‏دراسة المخطوطات والتراث. وتوضح أهداف المؤسسة أنها لا تعمل كمتحف فقط، بل ‏كمركز للبحث العلمي والتعليم والحفاظ على التراث.‏

ومن الناحية الثقافية، يساعد المركز في تعزيز شعور المجتمع الأوزبكي بأهمية تاريخه. ‏فأوزبكستان الحديثة تضم مواقع مرتبطة بحضارات قديمة وبالعصر الإسلامي ‏وبالإمبراطوريات والسلطنات التي حكمت المنطقة. ويمنح جمع هذه العناصر في مؤسسة ‏واحدة فرصة لرؤية التاريخ بوصفه سلسلة متصلة من التحولات.‏

الحوار بين الحضارات

من أهم الرسائل التي يحملها المشروع فكرة الحوار الحضاري. فقد كانت آسيا الوسطى ‏تاريخيًا منطقة تواصل بين الشرق والغرب، وبين شعوب ومعتقدات مختلفة. ولذلك فإن ‏عرض تاريخها بطريقة منفتحة يمكن أن يساهم في توضيح أن الحضارات تتطور من ‏خلال التفاعل وتبادل المعرفة.‏

ويظهر هذا المعنى أيضًا في اهتمام المركز بالعلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضيات ‏إلى جانب العلوم الدينية. فالحضارة الإسلامية في تاريخها الواسع كانت فضاءً التقت فيه ‏علوم متعددة، وشارك في بنائها علماء من مناطق وشعوب مختلفة.‏

ومن هنا يمكن أن يكون المتحف مكانًا للحوار بين الزوار من أوزبكستان ومن الدول ‏الإسلامية ومن بقية العالم. فالتراث المشترك لا ينبغي أن يكون وسيلة للانغلاق، بل يمكن ‏أن يصبح أساسًا للتفاهم بين الثقافات.‏

القيمة السياحية للمتحف

يمثل المركز إضافة مهمة إلى المعالم السياحية في طشقند. فالمدينة تضم عددًا من ‏المتاحف والمؤسسات التاريخية الأخرى، ومن بينها متحف الدولة لتاريخ أوزبكستان، ‏الذي تأسس عام 1876 ويضم مجموعات كبيرة من الآثار والعملات والمواد ‏الإثنوغرافية والتاريخية.‏

كما يوجد متحف تاريخ التيموريين، الذي افتُتح عام 1996 ويضم أكثر من 3000 قطعة ‏مرتبطة بتاريخ الدولة التيمورية وعصر الأمير تيمور.‏

وبذلك يمكن للسائح أن يخصص جولة ثقافية متكاملة في طشقند تشمل المتاحف ‏والمؤسسات التاريخية والمعالم الدينية والمعمارية. ويضيف مركز الحضارة الإسلامية ‏بُعدًا جديدًا لهذه التجربة، لأنه يركز على تاريخ الحضارة الإسلامية وإسهامات علماء ‏المنطقة، في حين تقدم المؤسسات الأخرى جوانب مختلفة من التاريخ الأوزبكي.‏

وتشير المعلومات الرسمية الحالية إلى أن المركز مفتوح للزوار يوميًا من الساعة التاسعة ‏صباحًا حتى العاشرة مساءً، كما توجد معلومات للزوار وخدمة حجز التذاكر على الموقع ‏الرسمي للمركز.‏

تعزيز الدور الثقافي

يأتي إنشاء مركز الحضارة الإسلامية في مرحلة تحاول فيها أوزبكستان تعزيز حضورها ‏الثقافي والسياحي على المستوى الدولي. وتمتلك البلاد تراثًا تاريخيًا ضخمًا، إلا أن ‏التحدي يتمثل في تقديم هذا التراث بصورة حديثة ومفهومة للزوار المحليين والأجانب.‏

ويستطيع المتحف أن يؤدي دورًا في هذا المجال من خلال الجمع بين البحث العلمي ‏والعرض المتحفي والسياحة والتعليم. كما أن استخدام اللغات والتقنيات الرقمية يمكن أن ‏يجعل المحتوى أكثر سهولة أمام الجمهور الدولي.‏

ومن الناحية الثقافية، يساعد المركز على إبراز أن تاريخ أوزبكستان ليس منفصلًا عن ‏التاريخ العالمي، بل كان جزءًا من حركة واسعة لتبادل العلوم والأفكار. وهذا أمر مهم في ‏تعريف الأجيال الجديدة بتراث بلادها، وفي الوقت نفسه تقديم هذا التراث إلى العالم ‏بصورة أكثر شمولاً.‏

ويمكن القول إن مركز الحضارة الإسلامية في طشقند يمثل مشروعاً ثقافياً واسع ‏الطموح، لأنه يجمع بين المتحف والمؤسسة البحثية والمكتبة ومرافق ترميم المخطوطات ‏والتعليم. وهذه الطبيعة المتعددة الوظائف تمنحه أهمية تتجاوز فكرة المتحف التقليدي.‏

ومن أبرز نقاط القوة في المشروع موقعه في منطقة حضرة الإمام، واهتمامه ‏بالمخطوطات، وتركيزه على إسهامات علماء آسيا الوسطى، واستخدامه التقنيات الرقمية. ‏كما أن افتتاحه في عام 2026 يجعله من أحدث المؤسسات الثقافية الكبرى في طشقند، ‏ويمنحه فرصة لتقديم تجربة متحفية تعتمد على الوسائل الحديثة.‏

وفي المقابل، فإن نجاح المشروع على المدى الطويل سيعتمد على قدرته على الاستمرار ‏في تطوير معارضه وبرامجه البحثية والتعليمية، وجذب الباحثين والزوار، وإقامة ‏علاقات تعاون دولية، وتحويل مجموعاته ومخطوطاته إلى مصادر متاحة للبحث العلمي. ‏كما سيكون من المهم الحفاظ على التوازن بين تقديم رؤية وطنية للتراث وبين إبراز ‏الطبيعة المتنوعة والمتعددة الثقافات للحضارة الإسلامية.‏

أحد أبرز المشاريع

وفي الختام، يمثل متحف الحضارة ضمن مركز الحضارة الإسلامية في طشقند أحد أبرز ‏المشاريع الثقافية الحديثة في أوزبكستان، ويعكس اهتمام البلاد بالحفاظ على تراثها ‏التاريخي والعلمي وتقديمه للأجيال الجديدة وللزوار من مختلف أنحاء العالم. وتنبع أهميته ‏من موقعه في مدينة ذات تاريخ عريق، ومن ارتباطه بمنطقة حضرة الإمام، ومن تنوع ‏محتوياته التي تتناول الحضارات السابقة للإسلام، وتاريخ الحضارة الإسلامية، وإسهامات ‏علماء آسيا الوسطى، والمخطوطات والعلوم والفنون.‏

ولا تكمن قيمة المتحف في عدد القطع التي يعرضها فقط، وإنما في الطريقة التي يحاول ‏بها تفسير التاريخ وربطه بالحاضر. فالحضارة ليست مجرد مبانٍ أو مخطوطات أو آثار ‏محفوظة خلف الزجاج، وإنما هي تراكم للمعرفة والتجارب والأفكار التي تنتقل من جيل ‏إلى آخر. ومن خلال الجمع بين القطع التاريخية والتقنيات الرقمية والمرافق البحثية ‏والتعليمية، يسعى المركز إلى جعل هذا التراث حيًا وقابلًا للتفاعل.‏

كما يبرز المتحف الدور الذي لعبته آسيا الوسطى في تاريخ العلوم والحضارة الإنسانية، ‏ويقدم صورة أوسع عن إسهامات علماء المنطقة في الرياضيات والفلك والطب والفلسفة ‏وغيرها. ومن شأن هذا التركيز أن يعزز مكانة طشقند وأوزبكستان على خريطة السياحة ‏الثقافية العالمية.‏

وفي النهاية، يمكن النظر إلى متحف الحضارة في طشقند باعتباره مشروعًا يجمع بين ‏حفظ الماضي وصناعة المستقبل؛ فهو يحافظ على المخطوطات والآثار والذاكرة ‏التاريخية، وفي الوقت نفسه يستخدم التكنولوجيا الحديثة والتعليم والبحث العلمي لإعادة ‏تقديم هذا التراث بطريقة تناسب إنسان القرن الحادي والعشرين. ولهذا فإن زيارة المركز ‏لا تمثل مجرد جولة في متحف، بل فرصة للتعرف إلى مسار طويل من التفاعل بين ‏الحضارات والشعوب والأفكار، وفهم المكانة التي احتلتها أوزبكستان وآسيا الوسطى في ‏التاريخ الثقافي والعلمي للعالم.‏