98 فيلماً في «الشارقة السينمائي 2024»

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أعلنت مؤسسة فن، عن بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الـ 11 من مهرجان «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»، التي ستقام في سيتي سنتر الزاهية، خلال الفترة من 6 وحتى 12 أكتوبر المقبل، حيث تسعى «فن» من خلاله إلى فتح آفاق واسعة أمام صناع الأفلام الرواد والناشئة، وتوفير منصة إبداعية قادرة على تمكينهم من عرض أعمالهم السينمائية أمام الجمهور.

وسيطل المهرجان هذا العام ببرنامج ثري بالأفلام النوعية، والفعاليات المبتكرة، الرامية إلى منح الجمهور تجربة ثقافية استثنائية، حيث سيشهد عرض 98 فيلماً، تُمثل 18 دولة، تم اختيارها من بين 1834 فيلماً من 73 دولة، من بينها زيمبابوي، التي تشارك للمرة الأولى في المهرجان، الذي كشف عن اختيار فلسطين ضيف شرف نسخته الـ 11، ما يوفر لزواره فرصة فريدة للتفاعل مع أفلام السينما الفلسطينية.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير عام مؤسسة «فن»، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أن المهرجان تحول إلى منصة عالمية، قادرة على تقديم إنتاجات سينمائية مهمة، تمتاز بقوة وتفرد حكاياتها وتوجهاتها ومشاهدها البصرية.