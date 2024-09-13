فيلم «دو مونتي-كريستو» يحقق مشاهدات قياسية

المصدر: باريس ـــ أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يزال فيلم «لو كونت دو مونتي-كريستو» المقتبس من رواية ألكسندر دوما الشهيرة، من بطولة بيار نينيه في دور إدمون دانتيس، يتصدر ترتيب إيرادات شباك التذاكر الفرنسي، متجاوزاً ثمانية ملايين تذكرة، وفقاً للبيانات التي أصدرتها الأربعاء شركة «سي بي أو بوكس أوفيس».

وواصل الفيلم الروائي الذي تولى إخراجه ماتيو دولابورت وألكسندر دو لا باتيليير جذب الجمهور بعد 11 أسبوعاً من إطلاقه، إذ بلغ عدد مشاهديه الجدد 357154، ما أكّد كونه أحد الأفلام الأعلى دخلاً في فرنسا هذه السنة.

وبتجاوز الفيلم عتبة الثمانية ملايين مُشاهد منذ طرحه في دور السينما، يكون تخطى عدد مشاهدي نسخة 1955 من بطولة جان ماريه (7,8 ملايين مشاهد)، وفق بيانات «سي بي أو بوكس أوفيس».

وحلّ في المركز الثاني فيلم «إميليا بيريز» الغنائي لجاك أوديار الذي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الأخير وجائزة تمثيل جماعية لبطلاته زوي سالدانيا وسيلينا غوميز والممثلة المتحولة جنسياً كارلا صوفيا غاسكون. وبلغ عدد التذاكر المباعة هذا الأسبوع أكثر من 188 ألفاً، ما رفع إجمالي مشاهديه في ثلاثة أسابيع إلى 637 ألفاً.

وتلاه في الترتيب فيلم «إت إندز ويذ آس» المبني على رواية شهيرة للكاتبة الأمريكية كولين هوفر.