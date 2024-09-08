سلاسل محتوى درامي متنوعة في حبكات شائقة من دبي

المصدر: دبي - البيان

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عوالم تشويق سينمائي، حافلة بالمتعة والقصص العميقة، والتي تحوي جرعات تسلية وغموض مهمة، تنطلق من دبي في الفترة المقبلة، من خلال سلسلة حصرية جديدة على منصة إنستغرام بعنوان «زي ريل فايلز»، للمخرجة والمنتجة السينمائية زينوفر فاطمة، وذلك بعد نجاح مسلسل التشويق والإثارة «اسبكتر بلاك اوت» في الموسم الأول، والذي اطلق عالمياً على المنصة الرقمية «زي 5 غلوبال».

ترى «زينوفر فاطمة» التي لديها أكثر من 20 فيلماً قصيراً حول مواضيع مختلفة مثل «كوفيد 19» والابتزاز الإلكتروني في فيلموغرافيا الخاص بها، التي تعود إلى أصولها في صناعة الأفلام القصيرة، مع مختارات من أفلام التشويق الجديدة تماماً.

وقالت «فاطمة»: إن الفن الحقيقي لصناعة الأفلام يظهر عندما يكون لديك موارد ومواقع محددة ووقت تشغيل محدد لإحداث تأثير بعملك، ويعد «زي ريل فايلز» أكثر من مجرد مشهد آخر على وسائل التواصل الاجتماعي - إنه درس حقيقي في إنشاء أفلام ذات تأثير، سواء كان الأمر يتعلق بالتمثيل أو الكتابة أو الإخراج أو التصوير السينمائي، والهدف هو إرسال حالة التشويق والرعب إلى الجمهور في 60 ثانية فقط، مع مجموعة محدودة من المواقع وهو حالة ملهمة خاصة صناع الأفلام الذين يتطلعون إلى إحداث تأثير بعملهم بموارد محدودة وبتحدي الإطار الرأسي المستخدم للمشهد في تنسيق «الريلز».

وتكشف «فاطمة» عن مواضيع القصص القصيرة الأنثولوجية، التي ستظهر في سلسلة «زي ريل فايلز»، مصرحة بأن السلسلة الحصرية ستركز على 1-3 من الشخصيات والمواقف التي ستدهش المشاهدين، وستتضمن مواضيع اجتماعية.

ويشارك في الحلقات المستقبلية مؤثرون ناشئون وشخصيات عامة وممثلون مخضرمون وشخصيات اجتماعية مختلفة، في حين أن القصص من تصور زينوفر فاطمة، بينما حلقات العمل هي من إخراج «فاطمة» وصانعة الأفلام وكاتبة السيناريو الناشئة «عفرا فرحانة».