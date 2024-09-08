14 فيلماً تتنافس على جائزة «دوفيل للسينما الأمريكية»

المصدر: دوفيل (فرنسا) - أ ف ب

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انطلقت فعاليات مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية في شمال فرنسا بدورته الخمسين، على ما أعلن، أول من أمس، رئيس بلدية المدينة، فيليب أوجييه، والممثل الأمريكي مايكل دوغلاس. ويتنافس 14 فيلماً هذا العام لنيل الجائزة الكبرى في المهرجان.

وصفّق الحاضرون في مركز دوفيل الدولي وقوفاً لدى دخول دوغلاس لتسلم جائزة فخرية عن مجمل مسيرته المهنية. وقال الممثل البالغ 79 عاماً، المعروف بأدواره في أفلام شهيرة، أبرزها «بايسك إنستنكنت» (1992) و«ذي غايم» (1997): «ثمة مهرجانات كثيرة في العالم، لكن بالنسبة لي، دوفيل الأفضل: فهو بسيط ومحبب للغاية».

ووُجهت خلال الافتتاح تحية إلى مؤسسي المهرجان، المنتج أندريه حليمي، والكاتب ليونيل شوشان، ورئيس بلدية المدينة السابق ميشال دورنانو، ولوسيان باريير، صاحب الفنادق والكازينوهات التي تحمل اسمه.