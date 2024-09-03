«ديدبول أند وولفرين» في صدارة شباك التذاكر

المصدر: لوس أنجليس ــ أ ف ب

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حافظ فيلم «ديدبول أند وولفرين» على صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية هذا الأسبوع، بعدما حقق إيرادات تناهز 15.2 مليون دولار، في عطلة نهاية الأسبوع السادسة منذ بدء عروضه، على ما أفادت الأحد الأرقام الأولية لشركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وبات هذا العمل الكوميدي من عالم «مارفل» للأبطال الخارقين الذي يؤدي بطولته النجمان رايان رينولدز (في دور ديدبول) وهيو جاكمان (في شخصية وولفرين) قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة 1.3 مليار دولار من الإيرادات على مستوى العالم.