مزاد على مقتنيات نادرة لمشاهير الموسيقى والسينما السبت

المصدر: نيويورك ــ رويترز

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يعرض مزاد يقام السبت المقبل مقتنيات نادرة لبعض مشاهير الموسيقى والسينما منها خاتمان ذهبيان كان يملكهما إلفيس بريسلي ورسالة كتبها برايان ويلسون عضو فرقة «فتية الشاطئ». ويتضمن مزاد «تحف هوليوود والموسيقى» الذي تقيمه دار كروز جي. دبليو. إس للمزادات قرابة 400 مجموعة منها قطع للمغني برنس والمغنية آليا وإلى أبيجيل فولجر وريثة إحدى شركات القهوة التي قُتلت خلال جرائم عائلة مانسن.

وقالت بريجيت كروز منظمة المزاد «يوجد بهذا المزاد بعض القطع النادرة للغاية». ويعرض المزاد مقتنيات لبريسلي منها مكبر صوت كان في مقر إقامته في لاس فيجاس وزجاجة أقراص دواء مكتوب عليها مارس 1977 وخاتمان فريدان من الذهب. وذكرت كروز أن المجوهرات التي كان يقتنيها بريسلي المتوفى في أغسطس 1977 «لا تزال تثبت أنها واحدة من أقوى فئات الأصول على وجه الكوكب».