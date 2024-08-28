أكاديمية السينما الأوروبية تكرم المخرج فيم فيندرز

المصدر: برلين ــ د ب أ

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تكرم أكاديمية السينما الأوروبية المخرج الألماني فيم فيندرز، عملاق السينما الألمانية المعروف بأفلام مثل «باريس، تكساس» و«أجنحة الرغبة» تقديراً لـ«مجمل أعماله المتميزة».وقالت الأكاديمية أمس الثلاثاء إنها ستكرم فيندرز (79 عاماً) في حفل توزيع جوائز السينما الأوروبية في لوزيرن في السابع من ديسمبر المقبل.

وقد ولد فيندرز في دوسلدورف عام 1945 ويعيش حالياً في برلين. وقد أخرج عشرات الأفلام الروائية والوثائقية منذ أول فيلم له «الصيف في المدينة» عام 1970.وفاز فيندرز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1984 عن فيلمه «باريس، تكساس» وحقق نجاحاً آخر بعد ثلاث سنوات مع قصة الحب في برلين «أجنحة الرغبة». كما نال فيلمه الوثائقي «النادي الاجتماعي بوينا فيستا» عن موسيقى الشوارع الكوبية عام 1999 استحسان النقاد والجماهير.