«بوسان» يكرم لي سون

المصدر: سيئول - أ ف ب

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يخصّ مهرجان بوسان السينمائي الدولي الممثل الراحل لي سون- كيون، الذي اشتهر بدوره في فيلم «باراسايت»، بتحية تكريمية خلال دورته التي تقام في أكتوبر المقبل في كوريا الجنوبية، على ما أعلن أمس منظمو الحدث الأكبر للفن السابع في آسيا.

وأوضح المهرجان في بيان أنه سيمنح لي سون- كيون جائزة السينما الكورية خلال احتفال افتتاحه في 2 أكتوبر المقبل، ملاحظاً أن لي سون- كيون «غزا قلوب محبي السينما الكورية والعالمية بفضل أعماله المتنوعة».

كذلك تُقام خلال المهرجان الذي يستمر إلى 11 أكتوبر عروض خاصة لستة أفلام وأعمال تلفزيونية من بطولة الممثل، من بينها «باراسايت» الحائز جوائز أوسكار عدة، و«آور سونهاي» العائد إلى عام 2013، وجزء من المسلسل التلفزيوني «ماي مستر» (2018).