تراجع مبيعات تذاكر دور السينما في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

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شهدت دور السينما في ألمانيا تراجعاً في عدد الزوار خلال النصف الأول من العام. وأعلنت مؤسسة دعم الأفلام في ألمانيا «إف إف تي» في مقرها في برلين أمس أن عدد التذاكر التي تم بيعها في الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ قرابة 41.9 مليون تذكرة بتراجع بنسبة 3.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم بيع حوالي 45.2 مليون تذكرة.

من جانبه، قال بيتر دينجيس، عضو مجلس إدارة المؤسسة: «للأسف، لم تحدث مفاجأة إيجابية هذه المرة على عكس ما كان في النصف الأول من عام 2023». وأضاف أن التراجع في عدد التذاكر كان متوقعاً بالنظر إلى تداعيات إضراب هوليوود، وأنه يعتبر أن نسبة التراجع التي تقل بشكل ملحوظ عن 10 % «معتدلة».