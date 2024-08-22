«سراييفو السينمائي» يكرم ميج رايان

المصدر: سراييفو - رويترز

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كرم مهرجان سراييفو السينمائي ممثلة هوليوود والمنتجة، ميج رايان، بجائزة (قلب سراييفو الفخرية) في ساعة متأخرة من أول من أمس، وذلك تقديراً لإسهاماتها البارزة في صناعة السينما. وكانت رايان ضمن أربعة من مؤلفي الأفلام، الذين تلقوا الجائزة، إلى جانب المخرج الأمريكي، ألكسندر باين، والمخرج الفلسطيني، إيليا سليمان، والممثل والمنتج الأمريكي، جون تورتورو.

وقال مدير المهرجان، يوفان مارجانوفيتش، قبل تسليم رايان الجائزة الفضية المصممة على شكل قلب «هذه الجائزة تقديراً لإسهاماتها الفريدة لعالم السينما ومواهبها المذهلة». وقدمت رايان عرضاً رمزياً لفيلمها الكوميدي الرومانسي، الذي حقق نجاحاً باهراً «يو هاف جوت ميل» لعام 1998 في سينما مفتوحة، وهو المكان ذاته، الذي عُرض فيه الفيلم لأول مرة في المهرجان عام 1999.