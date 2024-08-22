تشييع آلان ديلون السبت في دارته بوسط فرنسا

المصدر: باريس - أ ف ب

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تقام السبت جنازة النجم آلان ديلون، أحد أيقونات السينما الفرنسية، الذي توفي الأحد الماضي عن 88 عاماً، وذلك في دارته في وسط فرنسا، بحسب مصادر عدة.ومن المقرر أن تقام جنازة الممثل، الذي أثارت وفاته سيلاً من رسائل التكريم من حول العالم، في الساعة الخامسة مساءً في منطقة دوشي مونكوربون بمقاطعة لواريه، حيث أمضى آخر سنوات حياته وصولاً إلى وفاته، بحسب قناتي «سي نيوز» و«بي اف ام تي في» الفرنسيتين.

وقد أبدى الممثل في مراحل سابقة رغبته في أن يدفن في منزله، ما يتطلب الحصول على إذن من المحافظة.كما طلب آلان ديلون أن يقتصر الحضور خلال التشييع على بضع عشرات من أقاربه، من دون مراسم تكريم وطنية.كان ديلون، المعروف بعشرات الأدوار السينمائية على مدى عقود، يحظى بإعجاب كبير خارج فرنسا، وكان أحد أبرز أيقونات السينما الفرنسية.وبوفاته، تطوى حقبة ذهبية في تاريخ السينما الفرنسية استمرت بين ستينيات القرن العشرين وثمانينياته، كانت خلالها الأفلام الفرنسية محط تقدير حول العالم.