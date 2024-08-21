12 فيلماً عربياً في «البندقية السينمائي»

المصدر: دبي – البيان

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تم اختيار 12 فيلماً عربياً للعرض في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ81، الذي سيقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2024. مع سعي المهرجان لتغيير الأسلوب الذي يرى به الجمهور العالم من خلال الأفلام، ستضم نسخة 2024 العديد من أشهر الأسماء في السينما العالمية، ليعرض وجهات نظر متنوعة في سرد القصص.

وسيتم عرض الأفلام المختارة في أقسام البرامج الرئيسية للمهرجان، بما في ذلك آفاق جديدة - الأفلام القصيرة، إلى جانب البرامج الجانبية وتتضمن أسبوع النقاد، يوم المؤلفين، فاينال كت (النسخة النهائية)، وقسم سوق التمويل.وتعكس الأفلام المشاركة تنوع الدعم الذي قدمته مؤسسة الدوحة للأفلام للأصوات السينمائية المستقلة، حيث تتضمن القائمة أفلاماً من مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، واليمن.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: «نفتخر بمواصلة النجاح في المهرجانات الدولية من خلال عروض الأفلام للمواهب العربية في مهرجان البندقية السينمائي الدولي. تقدم هذه الأفلام وجهات نظر جديدة عن الحياة وتعكس الآمال والتطلعات والتحديات الإنسانية، وتقدم للجمهور العالمي أصواتاً سينمائية مميزة ومهمة من العالم العربي».