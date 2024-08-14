اتفاق بين ممثلي هوليوود والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ــ وكالات

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أعلنت نقابة ممثلي هوليوود، اليوم، التوصل إلى اتفاق مع منصة «ناراتيف» لتسويق المواهب عبر الإنترنت يسمح للممثلين ببيع حقوق استنساخ أصواتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي للمعلنين.

ومع خوف الممثلين من سرقة حقوقهم بسبب الذكاء الاصطناعي، يسعى الاتفاق الجديد إلى ضمان حصولهم على دخل من تلك التكنولوجيا والتحكم في استخدام أصواتهم المستنسخة.

وتربط «ناراتيف» بين المعلنين ووكالات الإعلان والممثلين لإنشاء إعلانات صوتية بالذكاء الاصطناعي. وبموجب الصفقة يمكن للممثل تحديد سعر نسخ صوته للمعلن، شرط أن يساوي على الأقل الحد الأدنى لأجر النقابة للإعلانات الصوتية.

وسيتعين على العلامات التجارية الحصول على موافقة الممثل لكل إعلان يستخدم نسخة صوتية رقمية.