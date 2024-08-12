نجوم السينما.. إطلالات تروّج إنتاجات «ديزني»

المصدر: أناهايم ــ أ ف ب

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يتولى عدد من نجوم السينما على غرار راين رينولدز تنفيذ عمليات ترويجية غير تقليدية لجذب انتباه المراهقين والشباب إلى إنتاجات «ديزني»، ومنها مثلاً الظهور في أغنيات «الكاي بوب» المصورة، وإعداد فطائر «تشيميتشانغا» مع طهاة مشهورين.

ويحصد الاستوديو الهوليوودي العملاق نجاحاً كبيراً هذا الصيف، بفضل فيلم الأبطال الخارقين الجديد «ديدبول أند وولفرين»، الذي يتوقع أن تتجاوز إيراداته في مختلف أنحاء العالم مليار دولار في نهاية الأسبوع الجاري.

وعزا أسد أياز مدير العلامة التجارية «ديزني» جانباً كبيراً من هذا النجاح الهائل إلى بطلي «ديدبول أند وولفرين» راين رينولدز وهيو جاكمان، وأوضح خلال ملتقى «دي 23» (D23) لمعجبي «ديزني»، أول من أمس، أن النجمين يوسعان حدود التسويق متجاوزين أساليبه التقليدية؛ فالممثلان ظهرا بشخصيتيهما في الفيلم في النسخة المصورة لأغنية «تشك تشك بوم» لفرقة البوب الكورية «ستراي كيدز»، وشاركا في مسابقة للطبخ على منصة «يوتيوب» مع الطاهي البريطاني الشهير غوردون رامزي وابنته البالغة 22 عاماً.

ومن محطات جولتهما العالمية أيضاً حضورهما مباراة لكرة القدم في ألمانيا، وزيارتهما أحد مطاعم «تشيكن شوب» للوجبات السريعة بلندن، في إطار مسلسل كوميدي، ومشاركتهما في مهرجان لبالونات الماء. وقال أسد أياز: «نحن محظوظون جداً بوجود ممثلين يوافقان على القيام بأمور لا يرغب الممثلون عادة القيام بها، كالظهور بالشخصيتين» اللتين يجسدانهما في الفيلم.