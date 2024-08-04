إدريس إلبا ينشئ استوديو سينمائياً في زنجبار التنزانية

المصدر: دار السلام - أ ف ب

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خُصصت أرض في جزيرة زنجبار التنزانية للنجم البريطاني إدريس إلبا، بهدف إقامة استوديو سينمائي في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، على ما أعلن وزير محلي.

وسبق للممثل ومغني الراب المتحدر من أصول سيراليونية وغانية، أن تحدث عن رغبته في تطوير المجال السينمائي في أفريقيا.

وقال وزير الاستثمار في زنجبار، شريف علي شريف، الخميس الماضي «سيقوم إدريس إلبا ببناء استوديو حديث مماثل لهوليوود أو نوليوود (المجال السينمائي في نيجيريا)، أو بوليوود (المجال السينمائي في الهند)».

ومنحت حكومة زنجبار، الأرخبيل التنزاني الممثل 80 هكتاراً من الأراضي في فومبا بجزيرة أونغوجا، بحسب الوزير الذي لم يتحدّث عن مزيد من التفاصيل بشأن الشروط.

وقال خلال مهرجان زنجبار السينمائي الدولي «لا أعرف ماذا نسمّي المجال السينمائي في زنجبار، سواء كان زاليوود أو زاوود، لا أعرف».

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أمام الاستوديو فرصة لتعزيز جهود تنزانيا الناشئة في إنتاج الأفلام الدولية.

وسبق أن خضع مشروع الاستوديو للنقاش خلال العام الفائت، بين ممثل سلسلة لوثر، والرئيسة التنزانية سامية سولوهو حسن، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وتشتهر زنجبار بمياهها الفيروزية، وشواطئها ذات الرمال البيضاء، وحقول التوابل، وتعتمد بشكل كبير راهناً على السياحة.