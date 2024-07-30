175 ألف دولار لقاء زي للأميرة ليا من «حرب النجوم»

المصدر: هيوستن ــ أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت دار للمزادات إن زياً ارتدته الممثلة كاري فيشر أثناء أداء دور الأميرة ليا خلال تصوير سلسلة أفلام «حرب النجوم» بيع بمبلغ 175 ألف دولار.

اكتسب الزي شهرة عندما ارتدته فيشر في بداية فيلم «عودة الجيداي» عام 1983 عندما أسر جابا ذا هات، ليا في قصره في تاتوين وأجبرها على أن تكون عبدة لعصابة الفضاء. وقد بيع الزي بواسطة دار هيريتيدج للمزادات ومقرها في دالاس.

وقال جو مادالينا، نائب الرئيس التنفيذي لهيريتيدج، إن الزي الذي تم بيعه جرى اختباره على الشاشة وارتدته فيشر في موقع تصوير الفيلم. وقالت دار المزادات إن الزي أشعل حرب مضاربة بين هواة جمع التحف.