روبرت جونيور يعود إلى أفلام «مارفل»

المصدر: سان دييغو ــ أ ف ب

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أعلن الممثل الحائز جائزة أوسكار، روبرت داوني جونيور، أول من أمس، عودته إلى أفلام «مارفل» للأبطال الخارقين، خلال ملتقى «كوميك كون»، الذي يشكل مهرجاناً رئيساً للثقافة الشعبية، والمُقام في كاليفورنيا.

وسيعود روبرت داوني جونيور، الممثل البارز في عالم «مارفل»، والمعروف بتأديته دور «آيرون مان» (الرجل الحديدي)، مع تولي شخصية مختلفة تماماً، هي دكتور دوم، وهو شخص شرير مُستوحى من شرائط «مارفل» المصوّرة.

وظهر روبرت داوني جونيور على مسرح «كوميك كون»، محاطاً بمجموعة من الشخصيات التي كانت تضع أقنعة قبل أن يتقدّم ويعلن أمام حشد من الحاضرين عودته إلى أفلام «مارفل». وقال الممثل، الذي انسحب من عالم «مارفل» عام 2019، بعد أن أدّى دور «الرجل الحديدي» على مدار تسعة أفلام: «قناع جديد، المهمة نفسها، ماذا قلت لكم؟ أحب تأدية شخصيات مركّبة».