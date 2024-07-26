«إن سايد أوت 2» الأعلى أرباحاً في تاريخ «الانيميشن»

المصدر: دبي ــ البيان

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أصبح فيلم الرسوم المتحركة «إن سايد أوت 2» أعلى فيلم «انيميشن» تحقيقاً للأرباح في التاريخ، وذلك بعد 6 أسابيع من طرحه في دور السينما، إذ حقق الفيلم أكثر من 1.447 مليار دولار في شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

ومن المرجح أن يرتفع إجمالي «إن سايد أوت 2» أكثر في الأسابيع المقبلة، وهو على وشك الافتتاح في اليابان، كما تجاوز الفيلم الأكثر نجاحاً في العام الماضي، «باربي»، الذي حقق 1.45 مليار دولار. ويعود فيلم «إن سايد أوت 2»، بعد نجاح الجزء الأول عام 2015، ليصحبنا داخل رأس الطفلة رايلي، بعد دخولها المدرسة الثانوية. ويكشف لنا عن تغييرات غير متوقعة مع مرورها بمرحلة المراهقة.

الفيلم من إخراج كيلسي مان، وتأليف ميغ ليفوف وديف هولستين عن قصة لمان وليفوف، مع موسيقى لأندريا داتزمان، وإنتاج ديزني.