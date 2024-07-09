«ديسبيكبل مي 4» يتصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدّر فيلم الرسوم المتحركة «ديسبيكبل مي 4» شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في أول أسبوع له بصالات السينما، حسب أرقام نشرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أول من أمس.

وحقق الجزء الرابع من أفلام شخصيات «مينيينز» الشهيرة، والذي يؤدي فيه ويل فيريل دور الشرير، إيرادات على شباك التذاكر بلغت 75 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا منذ طرحه الجمعة في الصالات، وهو من إنتاج استوديوهات «يونيفرسال بيكتشرز». وقال المحلل المتخصص في القطاع ديفيد إيه غروس:

«إنها انطلاقة رائعة لجزء رابع من سلسلة للرسوم المتحركة، مع إيرادات لم يحصدها قبله سوى فيلم«توي ستوري 4»». وفي المركز الثاني، مع إيرادات بـ30 مليون دولار، حل فيلم «إنسايد أوت 2» من إنتاج شركتي ديزني وبيكسار، بعدما احتل المركز الأول لثلاثة أسابيع. وتبعه في المركز الثالث فيلم الرعب «إيه كوايت بلايس: دي وان»، محققاً إيرادات بلغت 21 مليون دولار.

ويروي الفيلم قصة سكان في نيويورك يُضطرون لالتزام الصمت للنجاة من غزو كائنات فضائية تتمتع بقدرات سمعية حادة. واحتل فيلم «ماكسين»، المركز الرابع محققاً 6.7 ملايين دولار من المبيعات على شباك التذاكر. وحل فيلم الحركة الكوميدي «باد بويز: رايد أور داي» لويل سميث، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 6.5 ملايين دولار.