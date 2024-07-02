«الأفلام الكورية في الإمارات».. قصص ثقافية

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم المركز الثقافي الكوري وسفارة جمهورية كوريا في الإمارات فعالية مهرجان الأفلام الكورية 2024، حيث يعود في دورته الثامنة إلى أبوظبي ودبي في يوليو القادم. وتُعد هذه أول نسخة من المهرجان في دبي منذ عام 2017.

وستتاح الفرصة لعشاق السينما للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأفلام الكورية في ياس مول، أبوظبي، من 4 إلى 7 يوليو، وفي فستيفال سيتي مول، من 12 إلى 14 يوليو.

ويستكشف المهرجان هذا العام موضوع «الحرية» من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام تعرض قصصاً منوعة من حقب زمنية مختلفة، ملبية لجميع الأذواق والأعمار. ويمكن للجمهور أن يتطلع إلى مجموعة مختارة من أفلام الفانتازيا والكوميديا والدراما التاريخية والغموض والموسيقى والأفلام المستقلة.

وستعرض أفلام تاريخية مثل «الطريق إلى بوسطن» و«نوريانغ، البحر المميت» و«البطل» سعي الشعب الكوري إلى الحرية، بينما تتناول الأفلام المعاصرة، مثل «قصر الأحلام» و«إعادة ضبط الحب» و«النوم» تحديات المجتمع الحديث والمرونة المطلوبة للتغلب عليها. وستوفر أفلام مثل «فيلم بورورو: مغامرة قلعة التنين» الضحكات للأطفال، بينما يقدم فيلم «ألينويد الجزء 2: العودة إلى المستقبل» إثارة الفانتازيا.

وحظيت السينما الكورية بتقدير وإعجاب كبيرين من قبل الجمهور الإماراتي، مما يجعل هذا المهرجان فرصة مثالية لمحبي السينما للاستمتاع بهذه القصص السينمائية الفريدة خلال إجازة الصيف.

قصص

وأعرب لي يونغ هي، الملحق الثقافي بالسفارة الكورية، عن حماسه لعودة المهرجان قائلاً: «نحن متحمسون جداً لبدء مهرجان الأفلام الكورية. يحمل المهرجان العديد من القصص الغنية والمتنوعة للسينما الكورية، كما أنه يعزز أيضاً الروابط الثقافية بين كوريا والإمارات. ندعو الجميع للانضمام إلينا في الاحتفال بالحرية من خلال الأفلام».

يعد مهرجان الأفلام الكورية الثامن بتجربة لا تُنسى للاحتفال بروح الحرية من خلال عدسة صانعي الأفلام الكوريين.