مايكل دوغلاس ضيف شرف الدورة الـ50 لمهرجان دوفيل السينمائي

المصدر: رين ـــ أ ف ب

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سيكون الممثل والمنتج الأمريكي مايكل دوغلاس ضيف الشرف في الدورة الخمسين لمهرجان دوفيل للسينما الأمريكية الذي يقام من 6 إلى 15 سبتمبر المقبل في شمال فرنسا، وفق ما أعلن المنظمون أمس الخميس.

ويشارك دوغلاس للمرة الخامسة في هذا المهرجان حيث التقى عام 1998 الممثلة كاثرين زيتا جونز التي أصبحت زوجته. وسبق له أن قال عن المهرجان قبل سنوات: «الجميع يقول إن مهرجان دوفيل مميز، لكن قلة من الناس يؤكدون مثلي إنه غيّر حياتهم».

وأوضح المنظّمون أن دوغلاس يعود «ليطأ أرض نورماندي للمرة الخامسة ليذكّر بما قدّمه (...) إلى الفن السابع»، بعد 11 عاماً من مشاركته عبر فيلم «بيهايند ذي كانديلابرا» للمخرج ستيفن سودربرغ في المهرجان الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسين لتأسيسه. وحضر النجم المهرجان عام 2020 أيضاً ولكن للمشاركة في تحية لوالده كيرك دوغلاس (1916 ـ 2020).