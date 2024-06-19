«ميغالوبوليس» في دور السينما 27 سبتمبر

المصدر: لوس أنجليس ـــ أ ف ب

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يطرح في دور السينما الأمريكية 27 سبتمبر المقبل فيلم «ميغالوبوليس» الذي استخدم المخرج الأمريكي فرانسيس فورد كوبولا جزءاً من ثروته الشخصية لإنجازه، على ما أفادت شركة «لايونزغيت» في بيان. ووافقت «لايونزغيت» أخيراً على توزيع هذا الفيلم الذي عرض وسط ضجة كبيرة في مهرجان كان السينمائي، مع أن إمكاناته التجارية لا تبدو واعدة.

وانقسم النقاد في مهرجان كان السينمائي بشدة حول «ميغالوبوليس» الذي باع كوبولا لتمويله جزءاً من مزرعة يملكها بما يصل إلى 120 مليون دولار.

لذلك كان في حاجة إلى جهة موزعة في الولايات المتحدة، أكبر سوق في العالم، على أمل تعويض المبلغ الذي أنفقه. لكنه لم يعثر بشكل سريع على جهة توزع هذا العمل الذي تدور أحداثه في منطقة تحمل اسم نيو روم (روما الجديدة)، وهي نسخة موازية لنيويورك مليئة بالحفلات الماجنة والتماثيل القديمة وتضم موقعاً مشابهاً لحديقة ماديسون سكوير يستضيف سباقات عربات وجولات مصارعة يونانية رومانية.

وقال آدم فوغلسون، أحد مديري الاستوديو، لدى إعلانه صفقة التوزيع، إن «لايونزغيت» تسعى جاهدة «لتكون حاضنة للفنانين الجريئين، ويثبت ميغالوبوليس أنه لا يوجد فنان بجرأة فرانسيس فورد كوبولا».