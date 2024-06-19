عرض فيلم براد بيت عن فورمولا 1 في يونيو 2025

المصدر: دبي ـــ وكالات

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سيعرض فيلم براد بيت، الذي لم يكشف عن اسمه بعد، وتدور أحداثه حول فورمولا 1، في 25 يونيو من العام المقبل، وسيتم عرضه أول مرة في أمريكا الشمالية بعد ذلك بيومين، حسب ما أعلنت أمس بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وشركة أبل أوريجينال فيلمز.

ويتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين الفرق المشاركة في بطولة العالم والسائقين ومن إخراج جوزيف كوسينسكي، الذي حقق فيلمه «توب جان: مافريك» 1.49 مليار دولار في جميع أنحاء العالم وهو من إنتاج جيري بروكهايمر.

ويشارك البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في فورمولا 1، في إنتاجه. وقد بدأ التصوير العام الماضي ويستمر خلال بعض السباقات المختارة هذا الموسم. وتدور أحداث الفيلم حول بيت، الذي يبلغ من العمر 60 عاماً في الحياة الواقعية.