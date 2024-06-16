الإعلان عن الجزأين الجديدين من «موانا» و«إنسايد آوت»

المصدر: أنسي - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «ديزني»، التي تواجه فترة مالية صعبة، النقاب عن أهم أعمالها المرتقبة، وبينها «موانا 2» و«إنسايد آوت 2»، خلال مهرجان أنسي الدولي لأفلام التحريك، أحد أبرز الأحداث في هذا المجال.

وأثار الإعلان عن الجزء الثاني من فيلم «إنسايد أوت»، الذي حقق نجاحاً كبيراً في جزئه الأول، وينتظره محبوه بفارغ الصبر، جولة تصفيق حار في القاعة الرئيسة للمهرجان التي عجت بجمهور شاب ومطّلع وذي ميل نقدي واضح.

واستغرق إنجاز الفيلم 4 سنوات من العمل، و«عشر نسخ مختلفة»، مع تضافر جهود 400 محترف، من بينهم 150 رساماً للرسوم المتحركة، ما يشكل أكبر فريق للرسوم المتحركة جمعته شركة بيكسار على الإطلاق في 28 فيلماً، على حد تعبير المنتج مارك نيلسن، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية.

ويثير العمل توقعات عالية لدى الجمهور، بعد نجاح الجزء الأول، الذي حصل على جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عام 2016. وعند طرحه، حقق العرض الترويجي لفيلم «إنسايد أوت»، بجزئه الثاني، 157 مليون مشاهدة، لكن تم تجاوز الرقم القياسي بعد بضعة أشهر، من خلال المقطع الدعائي لفيلم «موانا 2»، إذ تمت مشاهدته 178 مليون مرة خلال 24 ساعة، وفق أرقام ديزني.

صدى عالمي

واجتذب العرض العالمي الأول لأولى لقطات فيلم «موانا» بجزئه الثاني، حشداً كبيراً من رواد المهرجان.

تقول إليز بورجوا، الشابة العاملة في القطاع، البالغة 26 عاماً، والتي جاءت لتكتشف ما يحمله الفيلم المخصص لمغامرات الأميرة المستكشفة موانا «كنت أتشوق لرؤية هذا».

يَعِدُ ديفيد ديريك، أحد مخرجي العمل، المتابعين، بأنهم سيشاهدون «فيلماً عائلياً»، مع «قصة ذات صدى عالمي»، متصلة بـ «ما يربطنا بجمال الطبيعة».