«إف» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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تصدر فيلم «إف» الخيالي الذي يتناول قصة فتاة تبلغ 12 عاماً تتمتع بقدرة على رؤية مخلوقات خيالية، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، وفق تقديرات أعلنتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة. وحصد الفيلم الذي أنتجته شركة «باراماونت» الأمريكية 35 مليون دولار بين الجمعة والأحد.

وقال المحلل ديفيد غروس: «إنها بداية جيدة لفيلم يجمع بين الحركة الحية والتحريك، مع عائدات أعلى من المتوسط لهذا النوع من الأفلام». وتنشأ المخلوقات الظاهرة في الفيلم من خيال أطفال ينسونها عندما يكبرون. وتتمثل مهمة الفتاة الصغيرة بيا وجارها، بإعادة الروابط بين طفل وصديقه الخيالي.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «كينغدم أوف ذي بلانِت اوف ذي ايبس»، وهو أحدث عمل من سلسلة أفلام «بلانِت اوف ذي ايبس»، مع إيرادات بلغت 26 مليون دولار. وحل ثالثاً في الترتيب فيلم «ذي سترينجرز: تشابتر 1» محققاً عائدات بـ12 مليون دولار. وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم «ذي فال غاي»، مع إيرادات تبلغ 8.5 ملايين دولار. وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «تشالنجرز» من بطولة النجمة الأمريكية زندايا، مع عائدات بـ2.9 مليون دولار.