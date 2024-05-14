«مملكة كوكب القردة» يتصدّر شباك تذاكر أمريكا الشمالية

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

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تصدّر فيلم «مملكة كوكب القردة»، وهو أحدث عمل من سلسلة أفلام (كوكب القردة)، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها أول من أمس شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقّق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات «توينييث سانتشري» إيرادات بـ56.5 مليون دولار، ليسجّل بذلك إحدى أفضل النتائج لهذا العام في دور السينما الأمريكية والكندية.

وقال المحلل ديفيد غروس «إنها انطلاقة ممتازة للجزء العاشر من سلسلة أفلام الحركة الشهيرة»، مضيفاً إن العائدات العالمية التي حققها العمل «ممتازة».

وتدور أحداث الفيلم بعد ثلاثة قرون من الجزء السابق «وور فور ذي بلانت اوف ذي ايبس»، في عالم تسيطر عليه رئيسيات ناطقة، بينما يعيش البشر في البرية على هامش الحضارة.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «ذي فال غاي»، مع إيرادات تبلغ 13,7 مليون دولار، وهو نصف ما حققه في أول عطلة نهاية أسبوع له.

والفيلم الذي تولى إخراجه ديفيد ليتش مستوحى من مسلسل تلفزيوني في ثمانينيات القرن العشرين «ذي فالينغ مان»، وتتشارك الممثلة البريطانية إميلي بلانت بطولته إلى جانب غوسلينغ.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «تشالنجرز» من بطولة النجمة الأمريكية زندايا، مع عائدات بـ4,7 ملايين دولار. وتؤدي الممثلة والمغنية البالغة 27 عاماً دور لاعبة تنس بارزة تعتزل بعد تعرّضها لإصابة، ثم تساعد زوجها للاستعداد لمباراة ضد لاعب يتبيّن أنه حبيبها السابق وصديق زوجها المقرّب في مرحلة من حياته.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرعب «تاروت» مع مداخيل بـ3,5 ملايين دولار، وقد تجاوز في أسبوعين ميزانيته البالغة 8 ملايين دولار.

وحلّ خامساً فيلم «غودزيلا و كونغ: ذي نيو امباير» مع إيرادات بـ2,5 مليون دولار.