أكاديمية الأوسكار تطلق حملة لجمع 500 مليون دولار

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

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أطلقت أكاديمية فنون السينما وعلومها الجمعة حملة واسعة لجمع تبرعات بقيمة 500 مليون دولار تمهيداً لبلوغ جوائز الأوسكار التي تمنحها مئويتها سنة 2028.

وتهدف المبادرة التي أطلق عليها عنوان «أكاديمي 100» إلى تنويع تمويل هذه المنظمة المهنية التي تؤدي دوراً مهماً في تشجيع المخرجين الجدد والحفاظ على الأفلام.

وكذلك في منح جوائز الأوسكار السنوية. وتراجع الاهتمام الشعبي بالحدث السينمائي الأمريكي الأبرز على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة فيما يدنو موعد انتهاء الاتفاق المربح بين الأكاديمية ومحطة «إيه بي سي» التلفزيونية لنقل وقائع احتفال توزيع جوائز الأوسكار.

ونبه مدير الأكاديمية بيل كرايمر في بيان إلى أنها «ستدخل قريباً قرناً جديداً»، مشدداً على ضرورة استمرارها «قوة رائدة في الوسط السينمائي العالمي». وأضاف «نحن بحاجة ككل المنظمات المتينة إلى قاعدة دعم متنوعة ومستدامة».

وتوصلت الحملة حتى الآن إلى جمع أكثر من مئة مليون دولار من تعهدات التبرع. ودعت الأكاديمية أعضاءها البالغ عددهم نحو عشرة آلاف من العاملين في مجال السينما، ومن بينهم المخرجون والمنتجون والممثلون، إلى التبرع كل بحسب إمكاناته.

واكتسبت الأكاديمية في السنوات الأخيرة طابعاً عالمياً أكبر وباتت أكثر تنوعاً. وأشار بيل كرايمر إلى أن حملة جمع التبرعات تهدف إلى «تعميق نفوذها العالمي». ورغم الانتعاش الطفيف لعدد مشاهدي احتفال توزيع جوائز الأوسكار، لا يزال أقل بكثير من مستوياته التاريخية.

وتابع نحو 21 مليون مشاهد هذه السنة الاحتفال الذي تقدم خلاله «أوبنهايمر» على الأعمال المنافسة له على غرار «باربي»، على جائزة أفضل فيلم. وقبل عشر سنوات فقط، كان عدد المشاهدين يتجاوز 40 مليوناً.