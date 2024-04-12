فيلم «حرب أهلية» في دور السينما الأمريكية اليوم

المصدر: لوس أنجليس ــ رويترز

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سعت الممثلة كريستين دانست، والممثل واجنر مورا، إلى فهم كيفية تأقلم الصحفيين مع العمل في مناطق الحرب أثناء التحضير لفيلمها الجديد «حرب أهلية» الذي يبدأ طرحه في دور السينما الأمريكية اليوم.

وتدور أحداث «حرب أهلية» في إطار تشويقي بالمستقبل القريب عند انهيار المجتمع في الولايات المتحدة واندلاع الحرب. وتلعب دانست دور مصورة بوكالة رويترز تدعى لي بينما يؤدي مورا دور المراسل جويل.

ويعمل الاثنان على الوصول إلى واشنطن قبل سقوطها في يد فصيل متمرد.

وقال صانع الأفلام البريطاني ألكس جارلاند الذي كتب وأخرج الفيلم في مقابلة «حدث شيء ما، شيء محزن وخطير حدث حقيقة للصحافة».

وقال: «سبب أنني جعلتهما محور الفيلم أن هناك بالفعل صحفيين أخياراً يؤدون عملاً جيداً، لا يتشتتون كما كان يحدث»، في إشارة إلى تأثير الساسة ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإخبارية المتحيزة بشدة.

ومن وجهة نظر الممثل البرازيلي مورا الذي لعب من قبل دور بابلو إسكوبار في مسلسل (ناركوس) على منصة نتفليكس، فإنه يعتبر أن للصحافة دوراً في مكافحة الاستقطاب داخل المجتمع.

وقال: «الناس يحبون الحصول على المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي وجميع الأخبار الزائفة والشائعات، التقدميون وحدهم يقرأون أشياء تقدمية والمحافظون كذلك... دور الصحفي في العالم، على ما اعتقد، مهم جداً جداً».

وقال مورا، إنه لكي يستعد لأداء الدور كان مهماً أن يفهم كيف يتصرف المراسلون ميدانياً.

وأضاف: «لتكون في الميدان، في منطقة حرب، هذا شيء آخر تماماً لذلك أكثر ما كنت أرغب في معرفته ليس كيفية أدائهم لعملهم، لكن كيف يشعرون عندما يكونون في منطقة حرب».