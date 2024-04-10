ممثلو الادعاء: أليك بالدوين مهمل «كذب» في قضية إطلاق النار

المصدر: لوس أنجلوس - أ ف ب

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أكد مدعون عامون مكلفون بمتابعة قضية إطلاق النار القاتل في تصوير فيلم «راست»، أن الممثل أليك بالدوين «كذب بشكل صارخ» لتبرئة نفسه من الحادث الذي أودى بحياة مصوّرة في موقع التصوير، قائلين إن إهمال النجم الهوليوودي أضرّ بسلامة التصوير.

وتحوّل تصوير هذا الفيلم إلى مأساة في أكتوبر 2021 في مزرعة بولاية نيومكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة.

ويواجه الممثل المتهم بالقتل غير العمد عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهراً، ويؤكد أنه تلقى تطمينات بأن سلاحه غير ضار، ويحاول وكلاء الدفاع عنه إلغاء محاكمته المقررة في يوليو .

كذلك، ينفي أن يكون قد ضغط على الزناد، وهو أمر «سخيف للوهلة الأولى» حسبما قال المدعون المسؤولون عن القضية، في وثائق نُشرت الاثنين، مطالبين بمواصلة المحاكمة.

وخلص تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) إلى أن السلاح الذي كان يحمله أليك بالدوين لا يمكن أن يطلق النار من دون الضغط على الزناد.

وأضاف ممثلو الادعاء أن الممثل «كذب بشكل صارخ بشأن سلوكه» في موقع التصوير، وغيّر روايته لتجنب أي مسؤولية.

وفي أول استجواب خضع له لدى الشرطة، لم يقل الممثل إن الطلقة النارية انطلقت من المسدس تلقائياً، أو أن هاتشينز طلبت منه أن يوجه السلاح نحوها.

ويشير ممثلو الادعاء إلى أن هذه العناصر جزء من «الرواية» التي سوّق لها بالدوين لاحقاً في وسائل الإعلام الأمريكية.

وينتقد ممثلو الادعاء موقف الممثل الذي كان أيضاً مشاركاً في إنتاج «راست».

وبحسب الشهود، فإنه «كان يصرخ بانتظام» على الجميع ويريد إنهاء الفيلم بأسرع وقت.

وقال الادعاء إن «ضغط بالدوين على الطاقم في موقع التصوير أدى إلى تعريض الأمن للخطر بشكل منتظم»، منتقداً «الرجل الذي لا يملك السيطرة على عواطفه».