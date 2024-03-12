«أوبنهايمر» يهيمن على «الأوسكار» بـ 7 جوائز

المصدر: هوليوود - أ ف ب

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حصد «أوبنهايمر» في احتفال توزيع جوائز الأوسكار، الذي أقيم أول من أمس 7 جوائز، ومن بينها جائزة أفضل فيلم.

ففيلم كريستوفر نولان عن مخترع القنبلة الذرية، الذي ضم نخبة من الممثلين، وقوبل بإطراء واسع من النقاد، هيمن على الاحتفال، وخرج ظافراً في سبع من الفئات الثلاث عشرة التي كان مرشحاً فيها.

وشكر نولان جميع الممثلين، خلال تسلّمه جائزة أفضل مخرج، مشدداً على أن الفيلم جمع «فريقاً مذهلاً».

وفاز كيليان مورفي بجائزة أوسكار أفضل ممثل، عن تأديته شخصية العبقري النووي روبرت أوبنهايمر، بالتناقضات والشكوك التي كانت تتنازعه.

وقال الممثل الإيرلندي «نحن نعيش في عالم أوبنهايمر» والقنبلة الذرية، «بحسناته وسيئاته». وأضاف «أودّ بالتالي أن أهدي هذه الجائزة لصانعي السلام في كل أنحاء العالم».

وكانت جائزة أفضل ممثل بدور ثانوي من نصيب روبرت داوني جونيور، الذي أدى في الفيلم دور خصم أوبنهايمر، وهو رجل بيروقراطي ماكر، يدبّر الإذلال العلني للعالِم.

واكتملت غلّة «أوبنهايمر» بمجموعة جوائز فنية في فئات التوليف والتصوير والموسيقى التصويرية، ما توج مسيرة الإنجازات التي حققتها هذه التحفة السينمائية الشعبية منذ بدء عروضها خلال الصيف الفائت.