أوبنهايمر يكتسح جوائز الأوسكار ويفوز بسبع جوائز بينها أفضل فيلم

المصدر: د ب ا

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اكتسح فيلم السيرة الذاتية الملحمي "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان جوائز الأوسكار، حيث حصد سبع جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن الفيلم الذي تدور أحداثه حول "جيه روبرت أوبنهايمر"، عالم الفيزياء النظرية والذي يوصف بأنه أبو القنبلة الذرية، على جائزة أفضل فيلم بينما فاز النجم الأيرلندي سيليان ميرفي بجائزة أفضل ممثل وحصل نولان على جائزة أفضل مخرج في الحفل الذي أقيم يوم الأحد.

وحصل روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد عن أداء دور لويس شتراوس، رئيس هيئة الطاقة الذرية.

كما فاز الفيلم بجوائز أفضل مونتاج وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير سينمائي.

وحصلت إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم الكوميديا السريالية "كائنات مسكينة" أو "بور ثينجس"، الذي يدور حول امرأة جرى لها زرع دماغ طفل.

وحصلت دافين جوي راندولف على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كطاهية مكلومة في فيلم "ذا هولدوفرز"، الذي تدور أحداثه حول معلمة حادة الطباع تبقى في المدرسة خلال العطلات.