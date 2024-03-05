فيلم «دون» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: واشنطن ـــ أ ف ب

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تصدر الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي «دون» إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً 81,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه في دور السينما، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها أول من أمس شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويتسم الفيلم الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة وتولى إخراجه الكندي دوني فيلنوف بضخامته المشهدية، ويتناول مفاهيم السلطة والإيمان والتعصب.

ويؤدي الممثل الفرنسي الأمريكي تيموتيه شالاميه الدور الرئيس، مجسداً شخصية القائد المنتظر الذي يثأر لإبادة سلالته.

ولاحظَ المحلل ديفيد أ. غروس أن الإيرادات التي حققها «دون» في عطلة نهاية الأسبوع في دور السينما الكندية والأمريكية «استثنائية» بالنسبة إلى فيلم خيال علمي، وهي أعلى إيرادات يحققها فيلم في الأسبوع الأول لعرضه منذ بداية السنة الحالية.

وينطوي الفيلم المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأمريكي فرانك هربرت على رسائل وأفكار عن البيئة وعن تَحَوُّل المياه سلعة نادرة بفعل النهب الصناعي للموارد.

ويضمّ «دون: بارت تو» نجوماً آخرين إلى جانب شالاميه، كزندايا ولِيا سيدو وخافيير بارديم. وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «بوب مارلي: وان لاف» الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير، محققاً إيرادات قدرها 7,4 ملايين دولار.

ويتولّى الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم «وان نايت إن ميامي» تجسيد شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي الذي حقق نجاحاً باهراً قبل وفاته في سنة 1981 عن عمر يناهز 36 عاماً.

وكان المركز الثالث من نصيب الفيلم الذي يجمع أحدث حلقات مسلسل «ذي تشوزن» عن حياة السيد المسيح، وبإيرادات بلغت 3,9 ملايين دولار.