انطلاق مهرجان مسقط السينمائي الدولي الحادي عشر

المصدر: مسقط ـــ وام

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انطلقت أول من أمس فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الحادي عشر، وتستمر حتى 7 مارس الجاري في مقر الجمعية العُمانية للسينما، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السينما وتسليط الضوء على الطاقات السينمائية العُمانية والعربية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن عدد الأفلام المشاركة في المهرجان في فئة الأفلام الطويلة، بلغ 23 فيلماً من 11 دولة من أنحاء العالم، منها 5 أفلام عُمانية و18 فيلماً دولياً، منها 11 فيلماً روائياً طويلاً، و8 أفلام وثائقية طويلة، و4 أفلام بانوراما، وفي فئة الأفلام القصيرة بلغ عدد الأفلام المشاركة 34 فيلماً، منها 14 فيلما عُمانياً روائيا ًقصيراً، و10 أفلام وثائقية عُمانية قصيرة، و10 أفلام تحريك قصيرة.

وقال عمار آل إبراهيم مدير مهرجان مسقط السينمائي الدولي الحادي عشر، إن سلطنة عُمان استطاعت إنتاج العديد من الأفلام القصيرة التي تم عرضها في مهرجانات إقليمية وعالمية، وفاز الكثير منها بجوائز ومراكز متقدمة.

ويتضمن المهرجان، «سوقَ المهرجان» وهو ركن للمؤسسات وشركات الإنتاج والمنصات الفنية بهدف جمع المهتمين بالصناعة السينمائية تحت سقف واحد عبر التعاون المحلي والدولي في قطاع الإنتاج السينمائي الحكومي والخاص وتبادل الخبرات والعروض الترويجية للإنتاج السينمائي والإمكانات الفنية، كما يهدف للتسويق للأفلام والأعمال السينمائية المختلفة.