«أفلام الذكاء الاصطناعي» يتوّج الفائزين

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فيلم كوري، وآخر إيطالي بجوائز مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي من مدينة إكسبو دبي، الذي يحتفي بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع إِبداع الإنسان. وجاء الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز المهرجان، الذي أقيم في مركز تواصل للمؤتمرات في مدينة إكسبو دبي.

واجتذبت المسابقة أكثر من 500 فيلم من 89 دولة، وقامت لجنة مكونة من 12 خبيراً في مجال السينما والتقنية بما في ذلك المخرج الشهير شيكار كابور، وخبير التكنولوجيا الإبداعي الحائز جوائز بن غروسمان بتصفية المشاركات، واختيار أفضل فيلم وأفضل مخرج، بينما صوّت الجمهور لصالح جائزة اختيار الجمهور، في حين قيمت تقنية الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها الصوت والصور والقصة لكل مشارك، لتحديد جائزة اختيار الذكاء الاصطناعي.

وفاز فيلم «ون مور بمبكن» للمخرج هانسل فون كوون من كوريا الجنوبية بجائزة أفضل فيلم، وجائزة اختيار الجمهور، واستحوذ هذا العمل الفني على انتباه الجماهير بمزيج من الفولكلور، والابتكار التقني، الذي يروي قصة زوجين مسنين يشاع أنهما يتحديان حدود الزمن.

وحصل فيلم «تريتا» للمخرج الإيطالي، فرانشيسكو سيرو، على جائزة أفضل مخرج عن قصته الساحرة عن مهرج يتظاهر بأنه ملك الإغراءات البشرية، وينظم معركة من أجل السيطرة، كما حصل سيرو على جائزة اختيار الذكاء الاصطناعي، التي ترعاها مجموعة «جي 42»، حيث أبرزت أداة الذكاء الاصطناعي الفريدة والمصممة لهذا الغرض إمكانية المواءمة بين الحكم البشري وقدرات التقييم لدى الذكاء الاصطناعي، وأظهرت كيف يمكن للتكنولوجيا أن توفر طريقة جديدة لمراجعة الأعمال الفنية.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «جودة العروض المقدمة وتنوعها وعمق المواضيع، التي تعالجها تؤكد نجاح أول مهرجان لأفلام الذكاء الاصطناعي في المنطقة في تعزيز منصة عالمية لاستكشاف التكنولوجيا والإبداع وإمكانات الذكاء الاصطناعي للتقدم، تجسد الأفلام الفائزة روح المهرجان، وتوضح كيف يمكن لخيال الناس إيجاد طرق جديدة للتعبير باستخدام أحدث التقنيات».

وأضافت: «مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي عزز مكانة مدينة إكسبو وجهة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ومجتمعاً يركز على المستقبل ومنصة عالمية للتعاون بشأن الأفكار الكبيرة»، إضافة إلى التطلع للمزيد من الفرص، التي من شأنها جذب الرواد والتقنيات المبتكرة.

وشهد حفل توزيع الجوائز، حضور العديد من الأسماء الفاعلة في مجال الأفلام والسينما والتقنية في أمسية مليئة بعروض الأفلام، وعروض الذكاء الاصطناعي التفاعلية، وأداء أوركسترا الفردوس لموسيقى من تأليف الذكاء الاصطناعي.