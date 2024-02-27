«بوب مارلي» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: واشنطن ــــ أ ف ب

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حافظ فيلم «بوب مارلي: وان لاف» (Bob Marley: One Love)، الذي يتناول سيرة مغني الريغي الشهير، على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، محققاً إيرادات

بـ 13,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ويتولّى الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير، الذي سبق أن أدى دور مالكولم إكس في فيلم «وان نايت إن ميامي» One Night in Miami، تجسيد شخصية المغني الجامايكي بوب مارلي، الذي حقق نجاحاً باهراً قبل وفاته في 1981، عن عمر يناهز 36 عاماً. وحلّ ثانياً في الترتيب الفيلم التحريكي الذي يستند إلى شرائط «مانغا» المصوّرة «ديمن سلاير».

وبلغت إيرادات فيلم «ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا» 11,6 مليون دولار، ما يؤكد النجاح الشعبي لهذه الظاهرة من اليابان.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «أوردينري آنجيلز»Ordinary Angels، الذي حقق 6,5 ملايين دولار. ويتناول العمل القصة الحقيقية لمصففة شعر من كنتاكي، توحد سكان بلدتها الصغيرة لمساعدة أرمل يعتني وحده بابنته المريضة.

وجاء في المرتبة الرابعة فيلم «مدام ويب» Madame Web، محققاً إيرادات بستة ملايين دولار.

وحلّ خامساً فيلم الرسوم المتحركة «مايغريشن»، مع إيرادات بلغت 3 ملايين دولار.