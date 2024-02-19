نجوم وأبطال الفيلم الأمريكي «Dune 2» لـ«البيان»: صحراء «ليوا» تجربة مٌذهلة

المصدر: أبوظبي - خالد المهيري

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أكد المخرج العالمي دينيس فيلنوف في تصريحات لـ "البيان" خلال العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: كثيب: الجزء الثاني «Dune 2» الذي أقيم في «ڤوكس سينما» في الغاليريا، بجزيرة الماريه، بأنه يعكف حاليا على كتابة و إعداد الجزء الثالث من «3 Dune» الذي سيتكمل من خلالها رحلة بول أتريدس الذي يجسده النجم السينمائي الشاب تيموثي شالامي في صراعه مع الخير و الشر مع الكثير من المفاجأت المثيرة.

وعن سر إختياره لصحراء ليوا ، قال دينيس فيلنوف إن صحراء ليوا كانت ملهمة أكثر من باقي صحاري العالم، ليس فقط لأنها تتمتع بالجمال بل أيضا بالقوة التي تشعر من خلالها بالكثير من المشاعر الداخلية، وكذلك تشابها للتصورات التي وضعتها لمشاهد الكثبان الرملية التي قمنا بها خلال تصوير الجزء الأول و الثاني.

تجربة مذهلة

قال النجم السينمائي جوش برولين في تصريحات لـ "البيان" خلال العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: كثيب: الجزء الثاني «Dune 2» الذي أقيم في «ڤوكس سينما» في الغاليريا، بجزيرة الماريه إن تجربة التصوير في صحراء ليوا كانت مذهلة بالنسبة له.

وأضاف أنه خلال الليل كان يقوم بالتجول في المساء في ربوع الصحراء والتأمل في النجوم، لذا أعتبرها تجربة مميزة جدا.

كما عبر جوش برولين عن سعادته الكبيرة بالتواجد في العاصمة أبوظبي ولقاء المعجين ومحبي الفيلم، قال: «الحفاوة في الاستقبال، هذا إن دل على شيء فأنه يدل على الشعبية الكبيرة و الأرضية الثقافية والفنية التي خلقها العمل السينمائي».

شخصية شريرة

أكد النجم السينمائي ديف باتيستا في تصريحات لـ "البيان" خلال العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: كثيب: الجزء الثاني «Dune 2» الذي أقيم في «ڤوكس سينما» في الغاليريا، بجزيرة الماريه، بأنه سعيد جدا بالتواجد في الإمارات، وبالتحديد العاصمة أبوظبي للمرة الأولى.

وقال باتيستا: «لم أصور أي مشهد للفيلم في العاصمة، مشاهدي كانت في الخارج، إلا أن افتتاح العرض الأول للفيلم أتاحت لي فرصة زيارة أولى إلى الإمارات، والحقيقة كانت زيارة مميزة جداً بالنسبة لي».

وعن التغييرات التي طرأت في شخصية ( جلوسو رابان ) التي يجسدها في الفيلم ، قال ديف باتيستا: «المشاهدون سيرون شخصية أكثر شرا من التي شاهدوها في الجزء الأول، وسندع الحكم لمحبي الفيلم عقب العرض».

علاقة قديمة

أما روبي ماكاري المنتج في شركة «إبيك فيلمز»، فأكد لـ "البيان" خلال العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المرتقَب: كثيب: الجزء الثاني «Dune 2» الذي أقيم في «ڤوكس سينما» في الغاليريا، بجزيرة الماريه، أن العلاقة مع المخرج العالمي دينيس فيلنوف وشركة «ليجنداري بيكتشرز» بدأت مع انتاج الجزء الأول من الفيلم الذي عرض في العام 2021 ، إذ كانوا في جولة عالمية لاستطلاع المواقع المناسبة لتصوير وإنتاج الفيلم و بينها العاصمة أبوظبي.

وأضاف : «قمنا بإصطحابهم إلى صحراء ليوا، و أتذكر بالتحديد المخرج دينيس فيلنوف عندما ترجل من السيارة، وشاهد المنظر الصحراوي الطبيعي الخلاب، ومن حينها وقع في حب ليوا».

وقال روبي ماكاري أن البعض قد يعتبر ليوا مجرد صحراء مليئة بالرمال، و لكن في حقيقة هي منطقة صحراوية مترامية الأطراف، لذلك تم التصوير في أكثر من 20 موقعاً خلال شتاء 2022، واستعان صنّاع الفيلم بفريق من 300 من الكوادر في دولة الإمارات، و250 طاقماً دولياً، و500 شخص إضافي خلال التصوير الذي استمر 27 يومًا، كما تم بناء قرية كاملة خصصت لهذا العمل الضخم.

وأضاف بأن إعجاب المنتجين والمخرجين بصحراء ليوا يعود إلى جمالها الطبيعي، وكذلك إلى كونها جزء من صحراء الربع الخالي، لذا من الطبيعي أن يقع في حبها الجميع سواء السياح أو المهتمين بعالم الفن السابع، مؤكدا في ختام حديثه بأن الفترة القادمة سوف تشهد عدد من الإنتاجات الضخمة و القوية ذات الطابع العالمي.

وتدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "كثيب" في المستقبل البعيد، وتؤدي الكثبان الرملية الممتدة في صحراء ليوا في أبوظبي دوراً أساسياً في الفيلم، لتكون المُحاكاة الطبيعية لكوكب «أراكيس» الشهير في أحداث الفيلم.

وسهَّلت لجنة أبوظبي للأفلام وشركة «إبيك فيلمز» الإنتاج من خلال مجموعة من الدعم اللوجستي تضمَّنت توفير المركبات، وبناء الخيام، وغرف الأزياء، والمجموعات، والمقاصف، وأماكن تخزين معدات الإنتاج. واستفاد فيلم «كثيب: الجزء الثاني» من الدعم الذي قدَّمته لجنة أبوظبي للأفلام، في حين وفَّرت شركة «إبيك فيلمز» خدمات الإنتاج، إلى جانب دعم عدد من شركاء الإنتاج من دولة الإمارات العربية المتحدة.