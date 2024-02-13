«أرغايل» يحتفظ بصدارته في شباك تذاكر أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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احتفظ فيلم التجسس الكوميدي «أرغايل» Argylle بصدارة ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بعد عطلة الأسبوع الثانية على بدء عروضه، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها أول من أمس شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

لكنّ إيرادات الفيلم الذي تولى إخراجه ماثيو فون شهدت انخفاضاً حاداً، إذ تراجعت من 18 مليوناً في نهاية الأسبوع السابق إلى 6,5 ملايين دولار، إذ كانت دور السينما في أمريكا الشمالية شبه مقفرة أول من أمس بسبب المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية «سوبربول» التي تستقطب عدداً كبيراً من المتفرجين.

ويروي هذا الفيلم من نوع المحاكاة الساخرة الذي شاركت في إنتاجه «آبل»، ويتولى بطولته هنري كافيل والمغنية دوا ليبا، مغامرات مؤلفة روايات تجسس مشوقة ناجحة.

ووصفت مجلة «فرايتي» الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين و19 دقيقة بأنه «أول إخفاق كبير هذه السنة»، نظراً إلى حجم الإيرادات التي حققها إلى الآن بالمقارنة مع موازنته البالغة 200 مليون دولار.

وحلّ في المركز الثاني فيلم «ليسا فرانكشتاين» Lisa Frankenstein من استوديوهات «فوكوس فيتشرز»، محققاً 3,8 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد طرحه. ويمزج هذا الفيلم الذي أخرجته زيلدا ويليامز ابنة الممثل الكوميدي الراحل روبن ويليامز، بين الرومانسية والرعب والفكاهة.

أما فيلم الحركة «ذي بيكيبر» (The Beekeeper) الذي أنتجته استوديوهات «أمازون/إم جي إم» فبقي في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 3,5 ملايين دولار بعدما شغل لأسابيع صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

وتراجع إلى المركز الرابع فيلم «ذي تشوزن»، بإيرادات بلغت 3,2 ملايين دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «وونكا» (وارنر براذرز) عن صانع الشوكولاته الغريب الأطوار الذي يجسّد شخصيته النجم تيموتيه شالاميه، وقد حقق 3,1 ملايين دولار.