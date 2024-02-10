عرض افتتاحي لفيلم «كثيب: الجزء الثاني» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق للفيلم المرتقب: «كثيب: الجزء الثاني»، استكمالاً لأحداث الجزء الأول الصادر في 2021، والذي حقق الفوز بست جوائر أوسكار. وسيشهد العرض الأول للفيلم الذي تستضيفه ڤوكس سينما في الغاليريا، جزيرة الماريه، حضور كل من المخرج دينيس فيلنوف، والنجمين جوش برولين، وديف باتيستا في 18 فبراير 2024 لتحية الجمهور قبيل العرض.

فيلم «كثيب: الجزء الثاني» من إنتاج شركتي وارنر برذرز وليجنداري بيكتشرز، ومقتبس من رواية ب الاسم نفسه للروائي الأمريكي «فرانك هربرت»، الذي كتب روايته عام 1965، وباتت من كلاسيكيات روايات الخيال العلمي.

وتبدأ أحداث الفيلم من حيث توقف الجزء الأول، ليستكمل الأحداث المشوقة، ويواصل الرحلة الأسطورية لبول أتريدس وهو يتحد مع تشاني والفريمن للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته. وتتصاعد الأحداث حينما يجد بول أتريدس نفسه أمام الاختيار بين حب حياته ومصير الكون.

وتدور أحداث الجزء الثاني في المستقبل البعيد، وتؤدي الكثبان الرملية الممتدة في صحراء ليوا في أبوظبي دوراً أساسياً في الفيلم. وصورت المشاهد في أكثر من 20 موقعاً في صحراء ليوا، واستعان صناع الفيلم بفريق من 300 من الكوادر في دولة الإمارات، و250 طاقماً دولياً، و500 شخص إضافي خلال التصوير الذي استمر 27 يوماً.

الجزء الثاني من فيلم «كثيب» إلى أكثر من 150 إنتاجاً عالمياً مهماً اختارت أبوظبي موقعاً للتصوير في السنوات الأخيرة، مستفيدة من التنوع الكبير الذي تتيحه مواقع الإمارة.

ويتوقع أن يلقى الإصدار المرتقب من الجزء الثاني لفيلم «كثيب»، إعجاب الجماهير في الشرق الأوسط، وسيبدأ عرضه في دور السينما في 29 فبراير 2024 بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان. ومن المقرر أن يعرض في بقية دول المنطقة في 11 أبريل المقبل بالتزامن مع عيد الفطر.