مهرجان بغداد السينمائي ينطلق 10 فبراير المقبل

المصدر: بغداد - البيان

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ينطلق مهرجان بغداد السينمائي في نسخته الأولى 10 فبراير المقبل، بمشاركة كوكبة من أبرز صناع السينما في العالم العربي.

ويحفل المهرجان بعروض الأفلام المتنوعة والجلسات الحوارية، والندوات، والورش التدريبية التي تناقش قضايا مهمة في عالم السينما.

ويشكل المهرجان مرحلة جديدة تفتح آفاقاً للسينما والفنون ومنطلقاً لمرحلة قادمة من الأعمال والإنتاجات الفنية المشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين العراق والبلدان العربية.

ويحتضن المهرجان فقرات ثرية تناقش أبرز القضايا في عالم السينما، والآفاق المستقبلية الجديدة في الصناعة. ويبرز من بين ذلك فقرة «فضاءات سينمائية جديدة»، وهي فقرة خاصة لعرض وتوزيع إنتاجات جديدة صنعت خصيصاً وهي 10 أفلام عراقية قصيرة تم إنتاجها مباشرة من قبل المهرجان.

وتضم مسابقات المهرجان 39 فيلماً عربياً وعراقياً وتنقسم إلى فئات ومنها: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، والأفلام الأنميشين.

ويكرم المهرجان الفائزين بالمسابقات في حفل ختام فعالياته، حيث سيتم تكريمهم بجوائز مالية قيمة فضلاً عن شهادات التقدير و(الجائزة الخاصة) بالمهرجان، والتي قام بتصميمها وصناعتها الفنان العراقي العالمي أحمد البحراني. كما يكرم المهرجان عدداً من رواد السينما العراقيين ومنهم المخرج الكبير محمد شكري جميل الذي سيكرم بجائزة إنجاز العمر، فضلاً عن تكريم للفنانين قاسم الملاك وسامي قفطان.