«ذي بيكيبر» يتصدّر شبّاك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: (لوس انجليس ـــ أ ف ب)

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تصدّر فيلم الحركة «ذي بيكيبر» شباك التذاكر في أمريكا الشمالية الأحد بعد عطلة نهاية أسبوع طغى عليها الطقس الشتائي وكانت مداخيلها متواضعة نسبياً، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ففي الأسبوع الثالث لعروضه، حقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات «أمازون/إم جي إم» 7.4 ملايين دولار في دور السينما الأمريكية والكندية من الجمعة إلى الأحد، وفقاً لشركة «اكزيبيتور».

ويؤدي جيسون ستاثام في الفيلم دور عسكري سابق في القوات الخاصة انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السنّ (فيليشا رشاد).

ورأى المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش» ديفيد غروس أن الفيلم الذي كان يُتوقع ألاّ تتجاوز إيراداته 40 مليون دولار، قد يحصد في نهاية المطاف نحو 150 مليوناً في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يشكّل في رأيه «نجاحاً» له، إذ إنه «ليس فيلم تشويق تقليدياً» بل من نوع الأفلام التي لا تبقى طويلاً في الصالات.