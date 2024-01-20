مايكل جاكسون.. سيرة حياة في فيلم يعرض ربيع 2025

المصدر: دبي - البيان

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من المقرر أن يطلق في 18 أبريل عام 2025 في شاشات العرض الفيلم السينمائي الذي يتناول حياة المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، حسبما أفادت مجلة «فيريتي». وأوضحت المجلة فإن تصوير الفيلم السينمائي «مايكل» سيبدأ يوم 22 يناير الجاري. وسيقوم ابن عم مايكل جاكسون جعفر جاكسون بأداء دور المغني.

وقد تولى إخراج الفيلم أنطوان فوكوا المعروف بإخراجه لأفلام مثل «الملك آرثر». يذكر أن مايكل جوزف جاكسون (1958 - 2009) هو المغني ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي والراقص ومصمم الرقص والممثل الأمريكي، وهو أحد أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى البوب والمعروف كـ«ملك موسيقى البوب».

وتم تقليده بـ15 جائزة «غريمي» الموسيقية ومئات من الجوائز الأخرى. وقد بلغ عدد التسجيلات المباعة التابعة له في العالم مليار نسخة. وأسهم مايكل جاكسون كثيراً في تطوير الموسيقى والرقص والموضة العالمية.