مسلسلان يهيمنان على جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

هيمن مسلسل "ساكسيشن" على جوائز النسخة الـ75 من حفل جوائز إيمي للأعمال التلفزيونية الذي أقيم أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية " أن الممثلة سارة سنوك / 36 عاما/ فازت بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في ساكسيشن، في حين فاز الممثل كيران كولكين بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في نفس المسلسل.

وقد فاز المسلسل بجائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي.

كما فاز بطل المسلسل ماثيو ماكفادين بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن دوره في ساكسيشن.

وحقق مسلسل " ذا بيير" نجاحا كبيرا حيث فاز بجائزة إيمي لأفضل مسلسل كوميدي.

وحاز بطل المسلسل جيرمي الين وايت على جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي، كما فاز زملاؤه ايو اديبيري وإيبون موس على جائزتي أفضل ممثلة مساعدة وأفضل ممثل مساعد عن دورهما في المسلسل.