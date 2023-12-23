«وداعاً جوليا» ينال جائزة في «الجونة السينمائي»

المصدر: القاهرة ـــ رويترز

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توج الفيلم السوداني «وداعاً جوليا» للمخرج محمد كردفاني بجائزة الجمهور في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي أسدل الستار أول من أمس في مدينة الجونة الساحلية المصرية.

وهذه أحدث جائزة يحصدها الفيلم الذي رشحه السودان هذا العام للمنافسة في جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي. وفاز الفيلم الكوري الجنوبي (في يومنا) للمخرج هونج سانج سو بنجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم طويل وذهبت نجمة الجونة الفضية لفيلم الرسوم المتحركة (كلب سلوقي وفتاة) للمخرج الإيطالي إنزو دالو ونال الفيلم البرازيلي (درب غريب) للمخرج جوتو بارنتيه نجمة الجونة البرونزية.

وحصلت بروين رجابي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم العراقي (سعادة عابرة) وحصل باتسوج أورتسيخ على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (لو أمكنني الغرق بسبات) من منغوليا.