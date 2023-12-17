«ريبل مون» يتناغم مع «حرب النجوم»

المصدر: لوس أنجليس ـــ أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشبه فيلم الخيال العلمي الجديد لزاك سنايدر «ريبِل مون» إلى حد كبير أفلام سلسلة «ستار وورز» حرب النجوم، مع بعض الفوارق القليلة، وليس ذلك مفاجئاً على الإطلاق، إذ كان من الأساس يطمح سنايدر إلى أن يكون أحد أجزاء «حرب النجوم».

فالواقع أن الفيلم، بكل تفاصيله، يتطابق مع سلسلة جورج لوكاس الشهيرة، من سيوف متوهجة ومخلوقات خارقة للطبيعة وسفن فضائية ومشاهد معارك في مجرة بعيدة.

ولكن عندما قدم زاك سنايدر مشروعه إلى شركة الإنتاج «لوكاس فيلم» قبل نحو عشر سنوات، قوبلت بالرفض، فما كان من مخرج «300» و«واتشمن» إلا أن قرر إنشاء عالمه الأسطوري الخاص.

وشرع سنايدر في عملية ابتكار «مرهقة وطويلة جداً» ولكنها «مجزية جداً لأنها تتيح الفرصة لتفكيك قوالب الخيال العلمي المألوفة التي اعتاد الجمهور عليها».

والنتيجة هذا العمل الأكثر جرأة في مسيرة سنايدر الفنية التي حقق فيها شعبية كبيرة وفي الوقت نفسه أثار الجدل.