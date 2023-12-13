«اترك العالم وراءك».. أحداث غامضة ومشاهد مثيرة

المصدر: (لندن - د ب أ)

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يحتوي فيلم الإثارة «اترك العالم وراءك»، على الكثير من اللحظات والمشاهد المثيرة، حيث تخيم أحداث غامضة على عطلة أسرة، وتخضع الجميع للاختبار، وذلك في الفيلم المستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للروائي رومان علام.

وتشارك الممثلة الأمريكية الشهيرة، جوليا روبرتس، في الفيلم بدور اماندا ساندفورد، المديرة التنفيذية في مجال الإعلان في مدينة نيويورك، التي تقوم بحجز فيلا فاخرة في لونج آيلاند لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها. ويبعد أقرب الجيران عنهم ملايين الأميال.

وبصحبة زوجها الأستاذ الجامعي كلاي، الذي يقوم بدوره إيثان هوك، وابنهما ارشي (تشارلي إيفانز) وروز ( فرح ماكينزي)، تريد أماندا أن «تترك العالم وراءها».

ولا يعمل الإنترنت والتليفونات والتليفزيونات في المنزل. وأثناء السير على الشاطئ، ترى الأسرة حدثاً غريباً، عندما تأتي ناقلة كبيرة مباشرة إلى الشاطئ وتجنح. يدرك المشاهد على الفور شيئاً واحداً: هناك أمر غريب هنا.

ويقول المخرج وكاتب السيناريو سام إسماعيل، وهو يبتسم، أثناء حديثه عن الفيلم: «سيجعل الجميع يشعرون بالتوتر». وقال: «عندما أفكر بشأن اللحظات التي نحاول رسمها لتوصيل إحساس التشويق أو الخوف، بدلاً من محاولة تصنعها، أحاول بالفعل توجيه ما هو ربما يكون موجوداً بالفعل لدى الجمهور». وهو أمر يجيده مخرج مسلسل «مستر روبرت» إجادة تامة.