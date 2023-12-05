فيلم عن جولة بيونسيه يتصدّر شباك التذاكر

المصدر: (لوس أنجليس ــ أ ف ب)

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تصدّر فيلم «رينيسانس: ايه فيلم باي بيونسيه»، الذي يتناول جولة بيونسيه الغنائية، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ليؤكد بذلك النجاح الذي تحققه الأفلام التي تُصوَّر خلال جولة موسيقية وتُعرض في دور السينما، على غرار فيلم «تايلور سويفت: ذي إيراس تور»، وفق تقديرات نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق فيلم «رينيسانس: ايه فيلم باي بيونسيه»، إيرادات بـ21 مليون دولار. وحل ثانياً في الترتيب فيلم «ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس»، محققاً 14.5 مليون دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «غودزيلا ماينس وان» للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي.